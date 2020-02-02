Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии официально вышло из Европейского союза

Об этом стало известно 1 февраля, пишет Рoliteka.net.

Известно, что за час до важной для всего мира новости основные телеканалы запустили в эфир заранее записанное обращение премьера Бориса Джонсона к британцам.

Стоит отметить, что до конца 2020 года в отношениях между официальным Лондоном и ЕС, практически ничего не поменяется. Данный год (до 31 декабря) будет переходным и стороны будут продолжать переговоры о дальнейшей совместной работе.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ее страна собирается сохранить близкие партнерские отношения с Великобританией после ее выхода из ЕС.

Новость о выходе Великобритании из ЕС не смог обойти стороной известный карикатурист Сергей Елкин. Он изобразил голову Бориса Джонсона в виде Колобка з русской народной сказки, а Ангела Меркель предстала в образе старушки, от которой он убежал.

"Я от бабушки ушел...", - произносит Джонсон, отправляясь подальше от дома с флагом ЕС.

Пост за 20 часов собрал почти 600 лайков и много комментариев.

"об аллюзиях: " ... покатилась голова в крови горя ...", "Нам бы от дедушки уйти", "У меня встречное предложение - пусть дедушка от нас уйдет", ""Я от бабушки ушел" хорошо бы подошло принцу Гарри ))", "А кто Лиса?", "ну вот, первая республика вышла из ЕСсср", "Тот случай когда можно и переиначить. "Боря" с воза, коню легче...🤭", "В точку! Очень грустное, если не сказать опрометчивое решение Великобритании", "Ну да. Мальчик уходил - не ушёл, бабушка уходила - не ушла.. а этот клоун от кого угодно уйдёт", "Странно, что лисой не изобразили Путина. Это было бы очень в стиле данного карикатуриста", "Правильно, хватит кормить евроколхоз!", "Меркель, прощай", "Бабу-ягу нарисовать нужно было. И избушку на курьих ножках", "Англия закрыта,ключ сломан", "у него есть своя бабушка. всем бабушкам бабушка", "Только конец у сказки печальный", - написали пользователи сети.

Напомним, Ангела Меркель выразила надежду в скорейшем времени заключить долгосрочное и всеобъемлющее соглашение.

Напомним, Путин невольно выдал претензии к Украине на встрече с Меркель.

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