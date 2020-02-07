Пользователи соцсетей посмеялись с внешнего сходства нового российского топ-чиновника с Адольфом Гитлером

В России продолжаются кадровые изменения во власти. Вслед за уходом правительства Дмитрия Медведева, некоторые изменения настигли и Госдуму.

Так, заместителем председателя Госдумы стал Алексей Гордеев. Заурядное, на первый взгляд событие, вызвало шквал шуток в сети. Пользователи подметили, что российский чиновник даже без "забав" с фотошопом очень похож на Адольфа Гитлера.

Пикантности добавляет тот факт, что Гордеев родился в Германии, в городе Франкфуркт-на-Одере.

О Гордееве известно, что в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года он занимал пост вице-премьера по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии. В 2009-2017 г.г чиновник был губернатором Воронежской области.

"Показал фото коллеге и спросил, на кого похож Гордеев. — Ну нет, он совсем не похож на Гитлера. — В таком случае почему ты упомянула Гитлера? Я его не упоминал", - шутят пользователи.

"Гитлер живой?", - пишет другой пользователь.

"Нет, это не то, что вы подумали. Это Алексей Гордеев, новый зампредседателя Госдумы", - пишет другой пользователь.

"Хочу, чтоб Гордеев стал президентом в 2024. Не только потому, что он хорош и я б за него проголосовал, но и чтоб ловить ТОННЫ лулзов"

"Новым вице-спикером Госдумы стал Алексей Гордеев. Глаза - голубые. Место рождения - Франкфурт-на-Одере"

Шутки про Гордеева ходят в сети уже не первый год.

"А шо Гитлер фамилию на Гордеев сменил?", писал один из пользователей еще в 2018 году.

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