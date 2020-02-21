Все же этим стоит гордиться

В соцсетях постоянно обсуждают пары, где женщина выше своего возлюбленного, однако рост - любви не не помеха, поэтому эти пары доказывают, что нужно отходить он надоевших стереотипов

Разве внешние данные важны в отношениях? Понимание, наверно, приходит с возрастом и то не у всех. Если человек нравится душой, то внешность - это уже не на первом месте. Так, должны думать все, без исключения, люди.

Возможно, стереотип о том, что женщина должна быть ниже своего любимого человека отойдет, и люди перестанут обсуждать эту тему в социальных сетях и тыкать пальцами на такие пары при встрече.

Красотка Лиз Адамс опубликовала в Twitter фото с мужем, который ее ниже всего на сантиметр, но красотка носит каблуки. В посте она написала, что частлива со своим 167-м мужем, пока девушки мечтают о 190-ых "алкоголиках". Адамс запустила свой хештег, пишет twizz.

После этого пост Лиз стал бурно обсуждаться в соцсети. Девушки стали присылать фото со своими мужьями, которые ниже их.

Например, в этой паре девушка выше мужа на три сантиметра.

А здесь парень ниже своей возлюбленной на 10 сантиметров.

Мужчина вырос до 161 сантиметра, но его второй половинке плевать.

Эта девушка хвастается, что муж обращается с ней, как с королевой.

Пара вместе уже несколько лет:

А эти пары женаты десятки лет:

Напомним, в Калифорнии прошла довольно странная свадьба.

Ванесса и Джимми познакомились еще в школе и начали встречаться. Но дама позднее решила, что она бисексуалка, а далее – в их жизни появилась Саммер. Девушка на десять лет моложе пары, они подружились и позже начали жить втроем. Такие отношения длятся уже шесть лет.

Примечательно, что не все родные молодоженов поддержали их решение.

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Натали Кроу и Остин Тетмен познакомились в детском саду в городе Окала во Флориде, когда обоим было по два года.

В 2012 году 17-летняя Натали вспомнила об Остине и отыскала его в Facebook. Оказалось, что он по-прежнему живет во Флориде (на тот моент девушка переехала). Они встретились и вскоре поженились.

Напомним, как отмечается бумажная свадьба: лучшие поздравления со второй годовщиной брака.

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