Украинцы подняли скандал после того, как обнаружили в своих платежках за отопления большие суммы

Так не повезло только некоторым семьям, пишет Politeka.net. За отопление в квартире людям нужно заплатить 2,7 тысячи гривен, хотя в январе сумма была - 1,3 тысячи гривен.

В квитанции некоторым семьям засчитали в два раза больше Гкал энергии. Кроме того, внезапно поменялась и общая отапливаемая площадь. Сейчас идет разбирательство, однако проблема не осталась в стороне и от пользователей сети.

Так, один из интернет-пользователей Алексей Голобуцкий разместил яркую фотожабу. На изображении перед зрителями предстают герои сериала «Семнадцать мгновений весны».

Шеф гестапо Мюллер общался со своим подчиненным Куртом Айсманом о Штирлице, который, как известно, был советским разведчиком.

"Группенфюрер, пришла платежка за отопление. Сумма в два раза выше, хотя Штирлиц клятвенно обещал, что будет в два раза ниже", - говорит один другому.

"Мне кажется, он опять водит нас за нос! Принесите мне еще раз его досье", - отвечает второй.

За несколько дней пост собрал десятки лайков.

Напомним, жительнице четырехкомнатной квартиры в Киеве пришла платежка за отопление почти в 53 тысячи гривен.

В пресс-службе «Киевтеплоэнерго» рассказали, что это не ошибка.

Оказывается, в 23-этажном доме по улице Сверстюка, 52в, на начало отопительного сезона только 5 квартир оставались без счетчиков отопления. А в начале февраля в доме осталась только одна квартира без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии.

Разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

Ранее мы писали, что в пресс-службе газового монополиста "Нафтогаз" сообщили, что с 1 февраля 2020 года без отопления могли остаться жители сразу 16 населенных пунктов в Украине.

Проблемы возникли в 18 теплокоммунэнерго из-за задолженности за газ. Общая сумма задолженности - 406 млн гривен.

Проблему должны были решить местные тепловики.

Напомним, украинцы получат новые платежки: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов.