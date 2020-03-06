Нардеп Илья Кива удивил новой скандальной выходкой после голосования за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» решил подшутить над Рябошапкой после того, как последнего уволили с должности генерального прокурора. Как сообщает Politeka, соответствующее видео опубликовал в своем Твиттере блогер Денис Казанский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
В день голосования по своему увольнению Рябошапка выступил перед депутатами, после чего досрочно покинул зал Верховной Рады. На кадрах можно увидеть, как после этого Кива подходит к пустующему креслу генпрокурора и выливает на него бутылку воды.
«Две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Все, что от него осталось, – это мокрое место. Вот этот сцикун, как он собирался бороться с преступностью?», - поинтересовался Кива.
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Впоследствии в сети также появились фотографии, судя по которым таблички с именем Рябошапки сняли с дверей его кабинета и выбросили прямо в мусорную корзину.
Ранее мы писали, что Илья Кива устроил странную акцию в стенах Верховной Рады. Депутат от «Оппозиционной платформы - за жизнь», ранее неоднократно попадавший в скандалы, решил поздравить своих коллег-женщин с началом весны. Для этого Кива устроил показательную раздачу цветов прямо в стенах парламента.
Во вторник, 3 марта, Кива явился в Раду с охапкой букетов. Вместе со своими помощниками он начал раздавать цветы всем присутствующим женщинам, в том числе и журналисткам.
Впрочем, судя по появившимся в сети видео, инициативу нардепа оценили не все: некоторые женщины отказывались от цветов.
«С праздником! С праздником весны! Возьмите, это всем девушкам…Ну возьмите», - предложил Кива одной из журналисток, однако та принципиально отказалась от предложенного букета.
Украинцы активно обсуждают акцию Кивы в соцсетях. При этом многие также не видят в ней особого смысла.
Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.
Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.
Также Politeka писала, что "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".