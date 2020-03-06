Нардеп Илья Кива удивил новой скандальной выходкой после голосования за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» решил подшутить над Рябошапкой после того, как последнего уволили с должности генерального прокурора. Как сообщает Politeka, соответствующее видео опубликовал в своем Твиттере блогер Денис Казанский (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В день голосования по своему увольнению Рябошапка выступил перед депутатами, после чего досрочно покинул зал Верховной Рады. На кадрах можно увидеть, как после этого Кива подходит к пустующему креслу генпрокурора и выливает на него бутылку воды.

«Две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Все, что от него осталось, – это мокрое место. Вот этот сцикун, как он собирался бороться с преступностью?», - поинтересовался Кива.

Впоследствии в сети также появились фотографии, судя по которым таблички с именем Рябошапки сняли с дверей его кабинета и выбросили прямо в мусорную корзину.

Ранее мы писали, что Илья Кива устроил странную акцию в стенах Верховной Рады. Депутат от «Оппозиционной платформы - за жизнь», ранее неоднократно попадавший в скандалы, решил поздравить своих коллег-женщин с началом весны. Для этого Кива устроил показательную раздачу цветов прямо в стенах парламента.

Во вторник, 3 марта, Кива явился в Раду с охапкой букетов. Вместе со своими помощниками он начал раздавать цветы всем присутствующим женщинам, в том числе и журналисткам.

Впрочем, судя по появившимся в сети видео, инициативу нардепа оценили не все: некоторые женщины отказывались от цветов.

«С праздником! С праздником весны! Возьмите, это всем девушкам…Ну возьмите», - предложил Кива одной из журналисток, однако та принципиально отказалась от предложенного букета.

Украинцы активно обсуждают акцию Кивы в соцсетях. При этом многие также не видят в ней особого смысла.

А чего его в "Слугу народа" не взяли? Нормальный же депутат. Смотрите какой веселый и остроумный. pic.twitter.com/1LLUk4LPM3 — Денис Казанський (@den_kazansky) March 6, 2020

Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.

Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.

Также Politeka писала, что "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".