Жители Донецка шокированы ажиотажем вокруг обычной помойки

В одном из спальных районов оккупированного Донецка поставили обычный мусорный бак для сбора пластиковых бутылок. Но самопровозглашенные власти провели открытие с помпой. Об этом в социальных сетях рассказали жильцы соседних домов. А также опубликовали фото с места происшествия.

Открытие было настолько торжественным, что его прибыло освещать местное телевидение. Сначала организаторы поставили желтый контейнер-сетку. А затем, по словам очевидцев, около 10 минут искали по другим мусоркам бутылки, чтобы на камеру выбросить их в новый. Эту процедуру синхронно выполнили двое мужчин, которые еще и демонстративно пожали друг другу руки.

Но не все прошло гладко. Операторы не сразу сообразили, как лучше всего снять мероприятие. И церемонию открытия пришлось переснимать, а бутылки доставать из контейнера и выбрасывать заново.



"Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе - телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто...", – возмутились жители Донецка.

Стоит отметить, что спустя шесть лет после оккупации многомиллионный областной центр превратился в город-призрак. Недавно блогер Вася Барабан опубликовал на YouТube видео, снятое из окна автомобиля. На размещенных в сети кадрах улицы Донецка практически полностью пусты. За все время съемок автор зафиксировал лишь несколько прохожих.

Та же ситуация и в целом по городу. Если раньше Донецк активно застраивался, росло количество торговых и развлекательных центров, ресторанов и отелей, а мировые звезды приезжали с выступлениями (вспомните Бейонсе на само известном стадионе города), то максимум, чем сейчас могут довольствоваться жители города, – это звезды второго эшелона из России и местная самодеятельность. Уважающие себя исполнители не рискуют выступать на оккупированных территориях, справедливо остерегаясь проблем с карьерой в дальнейшем.

Напомним, что "русские отпускники" начали мстить неугодным жителям Донбасса: "прикладом по голове и...".

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