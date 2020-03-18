Украинский телеканал пустил не те титры во время обращения президента Владимира Зеленского
Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, глава государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам, в котором призвал их оставаться дома в рамках карантина.
Президент также рассказал, что за последнее время в Украину из разных стран вернулись 23 тысячи человек. Глава государства пообещал вернуть домой всех остальных, сообщив, что будут созданы специальные точки в разных странах, откуда можно будет бесплатно вернуться в Украину.
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Громко оконфузился с видеообращением телеканал ICTV, который запустил в эфир совершенно другие титры.
"Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете... Кристиан, принеси лестницу... Ворсинки от веревки направлены вверх...", - говорилось в титрах.
Стоит отметить, что до видеообращения Владимимира Зеленского на телеканале транслировался детективный сериал.
"Моника убила Эрику, как жаль...", "Рассмешите комика", "Какие профессионалы, такие и титры", "Чистосердечное признание смягчает наказание. Убил Ерику и признался", "Это шедевр", "Вова, зачем ты это сделал?", "Венедиктова, где уголовное дело?", "Бедная Эрика...", "Кто-то получил по шапке", - пишут украинцы в комментариях под видеозаписью.
Отметим, за последние сутки новым коронавирусом по всему миру заразились свыше 11 тысяч человек, умерли 475 человек. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
По данным на утро 18 марта, COVID-19 выявлен в 154 государствах, общее число заболевших составило 197 139, летальных исходов 7916, выздоровели 81 738 человек.
Помимо этого, в Украине были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.
Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.
Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".
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