В Белой Церкви (Киевская область) заметили людей в спецкостюмах и сняли их на видео

На кадрах видно, как неизвестные в специальных костюмах поливают остановку из шлангов, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Пользователи сети стали бурно обсуждать происходящее. После чего вышел сюжет об этих "инопланетянах".

Как оказалось, люди в костюмах обрабатывали остановку раствором хлорида. Это связано с тем, что в Украине объявлен карантин, в связи с пандемией коронавируса. Чтобы прекратить распространение болезни были приняты соответствующие меры.

Видеосюжет за пару дней собрал более 2000 лайков и немного комментариев.

"ДУРДОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!", "Эту рыжую надо обработать тоже нужно", "Для чего они одетые как космонавты? Чтоб этими же химикатами не отравиться?", "Не нагнетайте панику", "Причем здесь мэр это МЧС работает", "уборка вдоль дорог - грязь, пыль. Все поднимается в воздух. Обратите внимание", написали пользователи сети.

Напомним, 20 марта стало известно, что киевские власти приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, в настоящее время документы проходят юридические процедуры.

Также он добавил, несмотря на это, меры, связанные с ЧС, уже начали внедряться.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 марта, в Украине подтверждены 26 случаев заболевания.

В частности, в Черновицкой области - 15 случаев инфицирования. Среди заболевших - трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение, в Житомирской области - 2 случая, в Киеве - 3 подтвержденных случая, Донецкая область - 1 инфицированный, Днепропетровская область - 2 инфицированных.

Напомним также, что ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская рассказала, что у коронавируса было большое количество неопознанных источников прежде, чем он попал на злополучный рынок в китайском Ухане.

Как оказалось, COVID-19 был впервые обнаружен в КНР.

Напомним, три правила, которые спасут украинцев от коронавируса: известный врач дал рекомендации.

Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

Также Politeka писала, что число зараженных коронавирусом в Киеве выросло, официальное заявление МОЗ: что известно.