Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны

Из новейшего учебника: «Растения очень полезны — они выделяют кислород, особенно необходимый для сгорания топлива автомобиля».

***

Я потратила на тебя лучшие нервы своего организма!

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— Когда я умру, ты снова женишься?

— Нет.

— Просто так будешь жить с женщиной?

— Блин, ты просто ушибла мизинец!

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Позвонили из одного издания, спросили, какой бы вопрос я задал президенту на прямой линии?

Я ответил честно: у меня нет к нему вопросов. Я давно все понял!

***

Если бы вирусы умели общаться как люди, то сейчас бы у них истерила с трибуны своя Грета, вопя "надо снизить летальность! вы убиваете носителей! вы убиваете нашу среду обитания!"

***

В аптеке:

— У вас средство для выращивания волос есть?

— Есть.

— Хорошее?

— Очень! Вон видите за кассой человек с усами? Это моя жена — она просто попыталась пробку с пузырька зубами открутить…

***

"Ведутся работы", "Вопрос решается", "Я уточню информацию" и ещё сто синонимов фразы "Идите вы нахрен".

***

— У меня денег — как грязи! Но поскольку жена любит абсолютную чистоту, то их, соответственно, нет.

***

— Синьора! Там в прихожей вашему мужу плохо!

— А, принесли мое новое платье…

***

Ты как?

— Лучше…

— Лучше?

— Лучше не спрашивай…

***

— Как у тебя с самооценкой?

— Да так себе. Мы цари народ скромный.

***

Ничто так не снижает цену автомобиля и квартиры, как попытка их продать.

***

Ты ищешь меня глазами в толпе, но не находишь. Потому что я на диване.

***

Кредитная карта — это так практично! И в долг никому не даешь, и мимо нищих проходишь с чистой совестью.

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— Дорогой, забежала к тебе на работу и взяла из твоего пиджака 500$.

— Правильно сделала, дорогая, я там уже три месяца не работаю.

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Мама, играя со своим сыном, крепко обняла его. Вовочка, сдавленно:

— Ты что, мама! Задушишь — заново рожать придется!

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.