Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны
Из новейшего учебника: «Растения очень полезны — они выделяют кислород, особенно необходимый для сгорания топлива автомобиля».
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Я потратила на тебя лучшие нервы своего организма!
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— Когда я умру, ты снова женишься?
— Нет.
— Просто так будешь жить с женщиной?
— Блин, ты просто ушибла мизинец!
***
Позвонили из одного издания, спросили, какой бы вопрос я задал президенту на прямой линии?
Я ответил честно: у меня нет к нему вопросов. Я давно все понял!
***
Если бы вирусы умели общаться как люди, то сейчас бы у них истерила с трибуны своя Грета, вопя "надо снизить летальность! вы убиваете носителей! вы убиваете нашу среду обитания!"
***
В аптеке:
— У вас средство для выращивания волос есть?
— Есть.
— Хорошее?
— Очень! Вон видите за кассой человек с усами? Это моя жена — она просто попыталась пробку с пузырька зубами открутить…
***
"Ведутся работы", "Вопрос решается", "Я уточню информацию" и ещё сто синонимов фразы "Идите вы нахрен".
***
— У меня денег — как грязи! Но поскольку жена любит абсолютную чистоту, то их, соответственно, нет.
***
— Синьора! Там в прихожей вашему мужу плохо!
— А, принесли мое новое платье…
***
Ты как?
— Лучше…
— Лучше?
— Лучше не спрашивай…
***
— Как у тебя с самооценкой?
— Да так себе. Мы цари народ скромный.
***
Ничто так не снижает цену автомобиля и квартиры, как попытка их продать.
***
Ты ищешь меня глазами в толпе, но не находишь. Потому что я на диване.
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Кредитная карта — это так практично! И в долг никому не даешь, и мимо нищих проходишь с чистой совестью.
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— Дорогой, забежала к тебе на работу и взяла из твоего пиджака 500$.
— Правильно сделала, дорогая, я там уже три месяца не работаю.
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Мама, играя со своим сыном, крепко обняла его. Вовочка, сдавленно:
— Ты что, мама! Задушишь — заново рожать придется!
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
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