На онлайн-уроке химии Вовочка умудрился взорвать онлайн-школу
Он принимал её такой, какая она есть.
И успокоительное.
***
Надпись на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».
Пенсионерам придумали новое правило, закон уже подписан: "Больше не нужно..."
Раздетый "Холостяк" Макс Михайлюк похвастался стальным прессом в необычном виде: "Чертовски горяч"
Митяй из "Сватов" восхитил детьми-красавчиками, а Ольга Николаевна кардинально изменила внешность: неожиданные фото
Позавидуют даже дети Пугачевой: Киркоров оскандалился комнатой для сына, «Разве ребенку нужна такая…»
***
В подпольном ночном клубе открыли подпольный детский сад. Выручка выросла втрое.
***
За каждой рассерженной женщиной стоит мужчина, который абсолютно не в курсе, что он сделал не так.
***
– Так, пиши: причина смерти – кoронавирус.
– Доктор, так тут же oгнecтpeл…
– Да, это сопутствующее заболевание.
***
Диагноз: «Потратил лучшие годы жизни, пытаясь завоевать уважение своей кошки».
***
Высунутые наружу ремни безопасности превращают Матиз в рюкзак.
***
В других странах маску надевают с мыслью «чтобы не заболеть», только в Украине с мыслью «а вдруг менты».
***
В последний день карантина нужно обязательно устроить выпускной, на который все мы выползем из своих нор ночью и будем обниматься, пить вино и танцевать под яркой июльской луной 2025 года.
***
Отгадайте карантинную загадку: меня легко отрастить, трудно убрать и невозможно втянуть.
***
В разгар семейной баталии жена кричит мужу:
– Уж лучше бы я вышла замуж за самого дьявола!
– Это невозможно: браки между близкими родственниками запрещены.
***
Мой робот-пылесос только что опередил меня и сожрал ту попкорнину которую я хотел поднять. Война людей и машин уже началась.
***
Мой дед всегда говорил: «Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется». Он всегда мудро говорил, но всегда делал хреновые шкафы…
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».