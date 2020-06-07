На онлайн-уроке химии Вовочка умудрился взорвать онлайн-школу

Он принимал её такой, какая она есть.

И успокоительное.

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Надпись на холодильнике:

«Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники тебе сделаю».

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В подпольном ночном клубе открыли подпольный детский сад. Выручка выросла втрое.

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За каждой рассерженной женщиной стоит мужчина, который абсолютно не в курсе, что он сделал не так.

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– Так, пиши: причина смерти – кoронавирус.

– Доктор, так тут же oгнecтpeл…

– Да, это сопутствующее заболевание.

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Диагноз: «Потратил лучшие годы жизни, пытаясь завоевать уважение своей кошки».

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Высунутые наружу ремни безопасности превращают Матиз в рюкзак.

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В других странах маску надевают с мыслью «чтобы не заболеть», только в Украине с мыслью «а вдруг менты».

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В последний день карантина нужно обязательно устроить выпускной, на который все мы выползем из своих нор ночью и будем обниматься, пить вино и танцевать под яркой июльской луной 2025 года.

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Отгадайте карантинную загадку: меня легко отрастить, трудно убрать и невозможно втянуть.

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В разгар семейной баталии жена кричит мужу:

– Уж лучше бы я вышла замуж за самого дьявола!

– Это невозможно: браки между близкими родственниками запрещены.

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Мой робот-пылесос только что опередил меня и сожрал ту попкорнину которую я хотел поднять. Война людей и машин уже началась.

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Мой дед всегда говорил: «Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется». Он всегда мудро говорил, но всегда делал хреновые шкафы…

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».