Сидите дома? Говорите, заняться нечем? Попробуйте укусить себя в центр ладони

— Что общего между украинскими гастарбайтерами и политиками?

— И те, и другие пересылают детям деньги через границу. Правда, в противоположных направлениях...

***

- Я идиот, искал сегодня два часа мобильный, подсвечивая себе фонариком на телефоне.

- И где он был?

***

Некий человек каждый день подходит к газетному киоску, покупает газету, глядит на первую полосу и тут же выбрасывает. Как-то раз киоскерша спрашивает:

- Чего вы ищете в газете?

- Некролог.

- Но некрологи на последней полосе.

- Тот, которого я жду, будет на первой.

***

Ничто так не возбуждает девушку, как легкие покусывания бывшего своих локтей.

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Интеллигентный человек - тот, кто при дамах вместо "всякая такая х**ня" говорит "разнообразные артефакты".

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Природа настолько очистилась за время карантина, что в сёла массово возвращаются бариста, маркетологи и тренеры личностного роста.

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Перед изоляцией было громадье планов. Прошло три недели, итог: протер в кухне вытяжку от пыли, набрал 10 кг.

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— Галя, а чего это твой Вася так кричит?

— Да зубы лезут!!!

— Какие зубы? Ему же 70...

— Вставные, вчера проглотил...

***

Если жена не делает депиляцию во время карантина, это значит, что до карантина она делала её не для тебя.

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Дефект речи: не выговаривает умные мысли.

***

- У сына вся жизнь - то химия, то лагерь, то химия, то лагерь...

- Он рецидивист?!

- Ну что вы?! Он химию в школе преподает, а летом воспитателем ездит в детский лагерь.

***

Работать на удалёнке во время эпидемии коронавируса оказалось очень непросто, но я пока справляюсь.

© Сантехник Сидоров

Напомним, подросший Путин поразил россиян новой внешностью.

Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.