Сидите дома? Говорите, заняться нечем? Попробуйте укусить себя в центр ладони
— Что общего между украинскими гастарбайтерами и политиками?
— И те, и другие пересылают детям деньги через границу. Правда, в противоположных направлениях...
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Как Белла Хадид, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и другие модели выглядели в юности: фото поражают
Украинцам показали новые 10 гривен, о мелких купюрах можно забыть: фото и заявление Нацбанка
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ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя..."
- Я идиот, искал сегодня два часа мобильный, подсвечивая себе фонариком на телефоне.
- И где он был?
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Некий человек каждый день подходит к газетному киоску, покупает газету, глядит на первую полосу и тут же выбрасывает. Как-то раз киоскерша спрашивает:
- Чего вы ищете в газете?
- Некролог.
- Но некрологи на последней полосе.
- Тот, которого я жду, будет на первой.
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Ничто так не возбуждает девушку, как легкие покусывания бывшего своих локтей.
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Интеллигентный человек - тот, кто при дамах вместо "всякая такая х**ня" говорит "разнообразные артефакты".
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Природа настолько очистилась за время карантина, что в сёла массово возвращаются бариста, маркетологи и тренеры личностного роста.
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Перед изоляцией было громадье планов. Прошло три недели, итог: протер в кухне вытяжку от пыли, набрал 10 кг.
***
— Галя, а чего это твой Вася так кричит?
— Да зубы лезут!!!
— Какие зубы? Ему же 70...
— Вставные, вчера проглотил...
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Если жена не делает депиляцию во время карантина, это значит, что до карантина она делала её не для тебя.
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Дефект речи: не выговаривает умные мысли.
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- У сына вся жизнь - то химия, то лагерь, то химия, то лагерь...
- Он рецидивист?!
- Ну что вы?! Он химию в школе преподает, а летом воспитателем ездит в детский лагерь.
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Работать на удалёнке во время эпидемии коронавируса оказалось очень непросто, но я пока справляюсь.
© Сантехник Сидоров
Напомним, подросший Путин поразил россиян новой внешностью.
Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.
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