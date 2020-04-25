Президента России Владимира Путина подняли на смех в сети из-за необычно высокого роста во время фотографии

Как сообщает Politeka, фотографию опубликовал блогер «Максим Мирович» в Twitter.

«Где-то в одном не столь отдаленном бункере», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно Путина, который фотографируется с женщинами. Однако властелин Кремля неожиданно резко «дал в рост» и оказался выше кого-либо на снимке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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«На Обаму стал похож. Как бы в лифтах гадить не начал», «Занизили из скромности, чтобы не сильно смущать живущих с ним в одну эпоху», «Гулливер уже не тот», «Так вот вы какие печенеги», «Император Лилипутов...», «тянется к солнцу или звёздам?», «Природа настолько очистилась, что деда вырос», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одним поступком породил множество слухов в сети. На этот раз российский президент Владимир Путин оконфузился, подписывая закон, упрощающий получение российского гражданства.

Пафосную публикацию в своем микроблоге опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который до сих пор называет себя "журналистом кремлевского пула".

«Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства: «Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут не отказываться от гражданства другого государства», - сказано в публикации.

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Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.