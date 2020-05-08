Перспективная бизнес-идея: записаться на сентябрь–октябрь к разным мастерам на стрижку, окраску, маникюр, педикюр и продавать очередь

Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, бороды клочьями, пивные животы. Жуть! А про мужиков я вообще молчу.

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А все хоть помнят, кто где работал?

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В Саудовской Аравии задержали мужчину за кражу антисептика для рук. Антисептик ему больше не нужен.

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Находясь на карантине, я, похоже, не просто сбил свой привычный режим дня, я его сверг.

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Преимущество удаленки в том, что ты можешь хлопать дверью, демонстративно уходить, и нигде не работать 3—5 раз за день, а потом возвращаться, осознав свои ошибки, и никто этого даже не заметит.

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Опытный экскурсовод покажет гостям Одессы "писающего мальчика" без выезда до Брюсселя!

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– Леночка, вы чудесно выглядите! Как ваш геморрой?

– Ой, доктор, спасибо! Уехал в командировку.

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А знаете ли Вы, как очень раздражает, когда при тебе начинают рассказывать, что идеальных людей не бывает.

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Лорд Даффингэм неожиданно вернулся с охоты раньше, чем намечал, и застал свою жену в постели со своим лучшим другом сэром Эричбальдом Карпли. Стоя в проеме двери и выпрямившись во весь свой рост, он стал выговаривать своей жене:

- Я вытащил вас с самого дна лондонских трущоб, я дал вам образование, слуг, ввел вас в высшие круги общества...

Пока его жена безутешно плакала, лорд Даффингэм обратился к своему бывшему другу:

- Что же касается вас, Карпли, то вы, по крайней мере, могли бы остановиться, пока я это говорю!

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- Старость, Изя - это когда девочки по вызову приезжают к тебе в машине с красным крестом!

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».