Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. Когда по экрану поплыли сердечки, начала что-то подозревать...

— И как твоя жена в постели?

– Пока помещается.

***

— Сколько времени может находиться человек без скафандра в космосе?

— Да, собственно, вечно...

***

— После коронавируса наш бюджет рухнет...

— Ну так цены на нефть ниже плинтуса. — Не поэтому. — Глобальный финансовый кризис?

— Неа.

— Помощь потерявшим доходы олигархам? — Это святое, но не поэтому. Просто все причастные и особенно непричастные выпишут себе такие премии за победу над заразой, что казна лопнет!

***

— Дорогой, кого бы ты хотел увидеть в спальне сегодня вечером: шаловливую медсестру, робкую горничную или строгую учительницу?

— Ты мою позицию знаешь: не нужны нам пока все эти игры, мы же и так молодые, все на эмоциях. Давай, попозже поиграем, лет через двадцать!

— Боюсь, через двадцать лет к тебе в спальню придут пожилая санитарка тетя Клава, уборщица тетя Маша или заслуженный учитель Людмила Константиновна!

***

Два собаковода хвалятся своими собаками.

— У меня собака подходит к двери и сама звонит в звонок.

— А у меня — не звонит.

— Дааа, глуповата...

— Нет, просто у нее свой ключ есть.

***

На собеседовании.

— Что вы умеете лучше всего делать?

— Я очень быстро считаю.

— Ну, сколько будет 758 умножить на 652 и разделить на 9?

— 22.

— Но это же неправильно!

— Зато очень быстро.

***

Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов. Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придется жить целую неделю.

***

— Алло, Роза?

— Да?

— А шо ви делаете вечером? Только не подумайте ничего плохого. Но, если подумаете, как вам идея?

***

Простейший способ затроллить девочек из инстаграма, выложивших групповое фото, — задать в комментариях вопрос: "А страшненькую как зовут?

***

— Доктор, я, кажется, заболел коронавирусом...

— Вы — политик?

— Нет.

— Тогда, может, вы — музыкант?

— Нет.

— Ну, может быть, вы — хотя бы, актер?

— Нет.

— Тогда, голубчик, идите на хрен: у вас — обычный грипп! )

Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.

Как сообщала Politeka, мировые лидеры высмеяли Трампа перед саммитом НАТО, конфуз попал в сеть.

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