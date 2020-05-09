Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру. Когда по экрану поплыли сердечки, начала что-то подозревать...
— И как твоя жена в постели?
– Пока помещается.
***
— Сколько времени может находиться человек без скафандра в космосе?
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— Да, собственно, вечно...
***
— После коронавируса наш бюджет рухнет...
— Ну так цены на нефть ниже плинтуса. — Не поэтому. — Глобальный финансовый кризис?
— Неа.
— Помощь потерявшим доходы олигархам? — Это святое, но не поэтому. Просто все причастные и особенно непричастные выпишут себе такие премии за победу над заразой, что казна лопнет!
***
— Дорогой, кого бы ты хотел увидеть в спальне сегодня вечером: шаловливую медсестру, робкую горничную или строгую учительницу?
— Ты мою позицию знаешь: не нужны нам пока все эти игры, мы же и так молодые, все на эмоциях. Давай, попозже поиграем, лет через двадцать!
— Боюсь, через двадцать лет к тебе в спальню придут пожилая санитарка тетя Клава, уборщица тетя Маша или заслуженный учитель Людмила Константиновна!
***
Два собаковода хвалятся своими собаками.
— У меня собака подходит к двери и сама звонит в звонок.
— А у меня — не звонит.
— Дааа, глуповата...
— Нет, просто у нее свой ключ есть.
***
На собеседовании.
— Что вы умеете лучше всего делать?
— Я очень быстро считаю.
— Ну, сколько будет 758 умножить на 652 и разделить на 9?
— 22.
— Но это же неправильно!
— Зато очень быстро.
***
Из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов. Оказывается, выбирая человека на всю свою жизнь, люди не думали, что с ним придется жить целую неделю.
***
— Алло, Роза?
— Да?
— А шо ви делаете вечером? Только не подумайте ничего плохого. Но, если подумаете, как вам идея?
***
Простейший способ затроллить девочек из инстаграма, выложивших групповое фото, — задать в комментариях вопрос: "А страшненькую как зовут?
***
— Доктор, я, кажется, заболел коронавирусом...
— Вы — политик?
— Нет.
— Тогда, может, вы — музыкант?
— Нет.
— Ну, может быть, вы — хотя бы, актер?
— Нет.
— Тогда, голубчик, идите на хрен: у вас — обычный грипп! )
Напомним, пропагандистку Симоньян довели до безумия одной шуткой, весь Кремль на ушах.
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