Хватит это терпеть! Давайте уже что-нибудь другое потерпим!
— Дети, в этом году мы не будем писать сочинение о том, как вы провели это лето, я его провела аналогично.
***
После ослабления карантина первый звонок в стоматологию:
Роскошная Асмус изогнулась и покорила идеальным видом: «Красотка какая, улет»
Мадонна в кружевах наконец показала результаты пластики, Пугачевой и не снилось: "Тело, как у 20-летней"
"Возлюбленный" Ани Лорак объявил о разводе, роскошная свадьба счастья не принесла: "Теперь я хочу..."
Алла Пугачева поставила на место дерзкую Бузову, что произошло: "Лучше петь научись, чем..."
— Можно записаться к врачу?
— Вам заразиться или заразить?
***
- Мой сосед круглые сутки смотрит телевизор.
- Он что - дурак?
- Теперь - да.
***
Диалог народа с властью:
- А можно?
- Нельзя.
***
Положа руку на печень-чота не нравится мне этот карантин!
***
Встречаются две подруги.
- Привет! Неужели это ты? Надо же - целых 15 лет не виделись! А ты так
растолстела, что я сначала тебя и не узнала.
- Ты тоже сильно изменилась, если бы не твое платье в цветочек, я бы
тебя тоже не узнала.
***
Буфетчик говорит официанту:
- Послушай, перестань выталкивать пьяных клиентов на улицу.
Ты, наверно, забыл, что работаешь в вагоне-ресторане.
***
— Девушка, а можно вас?
— Ой, а можно не вы?
***
- Вы что будете, вино или водку?
- И пиво!
***
Штирлиц всю ночь топил печку. К утру печка все таки утонула.
***
Разговор студенток в туалете университета:
- Ну что, сдала?
Из кабинки справа:
- Нет! Эта дура мне зачет не хочет ставить!
Из кабинки слева:
- И не поставлю!
***
- Чем Вы занимаетесь?
- Глазки строю.
- В смысле?..
- Проектирую системы видеонаблюдения.
***
Одежда, которая слишком чистая для стирки и недостаточно чистая для шкафа, добро пожаловать на кресло!
***
Старый друг лучше новых двух. С подругами - все наоборот.
***
– Если тебя оскорбляют, унижают, сразу бей лопатой по морде!
- Ну, папа! Я же девочка!
- Можешь взять розовую!
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, что украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.