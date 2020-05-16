Хватит это терпеть! Давайте уже что-нибудь другое потерпим!

— Дети, в этом году мы не будем писать сочинение о том, как вы провели это лето, я его провела аналогично.

***

После ослабления карантина первый звонок в стоматологию:

— Можно записаться к врачу?

— Вам заразиться или заразить?

***

- Мой сосед круглые сутки смотрит телевизор.

- Он что - дурак?

- Теперь - да.

***

Диалог народа с властью:

- А можно?

- Нельзя.

***

Положа руку на печень-чота не нравится мне этот карантин!

***

Встречаются две подруги.

- Привет! Неужели это ты? Надо же - целых 15 лет не виделись! А ты так

растолстела, что я сначала тебя и не узнала.

- Ты тоже сильно изменилась, если бы не твое платье в цветочек, я бы

тебя тоже не узнала.

***

Буфетчик говорит официанту:

- Послушай, перестань выталкивать пьяных клиентов на улицу.

Ты, наверно, забыл, что работаешь в вагоне-ресторане.

***

— Девушка, а можно вас?

— Ой, а можно не вы?

***

- Вы что будете, вино или водку?

- И пиво!

***

Штирлиц всю ночь топил печку. К утру печка все таки утонула.

***

Разговор студенток в туалете университета:

- Ну что, сдала?

Из кабинки справа:

- Нет! Эта дура мне зачет не хочет ставить!

Из кабинки слева:

- И не поставлю!

***

- Чем Вы занимаетесь?

- Глазки строю.

- В смысле?..

- Проектирую системы видеонаблюдения.

***

Одежда, которая слишком чистая для стирки и недостаточно чистая для шкафа, добро пожаловать на кресло!

***

Старый друг лучше новых двух. С подругами - все наоборот.

***

– Если тебя оскорбляют, унижают, сразу бей лопатой по морде!

- Ну, папа! Я же девочка!

- Можешь взять розовую!

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, что украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.