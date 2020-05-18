Жена ОМОНовца плачется в бронежилетку
– Длительные пешие прогулки укрепляют мышцы, повышают иммунитет и вообще благотворно влияют на общее состояние организма…
– Я так понял, автослесарь вы так себе.
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Нагая жена Сергея Бабкина без стеснения показала свою красоту крупным планом: мужу безумно повезло
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– Женя, ты говоришь, что мне придется спать с тобой, но я не могу так сразу…
– Петрович, ты достал! У нас одна палатка на двоих!
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На улице дует такой сильный ветер! Сегодня видел, как мужик выплёвывал окурок пять раз подряд.
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Благодаря режиму самоизоляции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать Дюма. Ничего это я еще не сделал, но время появилось.
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– И запомните! Когда переливаете бензин – ни в коем случае не курите!
– А что, часто неприятности случаются?
– Нет, редко. Но запоминаются хорошо.
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Решил начать подтягиваться. Подтянулся к пацанам на пиво.
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Женщины сначала требуют, чтобы мужчина зарабатывал больше денег, а потом жалуются, что мужчины зарабатывают больше.
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Примета:
Если приснилось, что козёл трётся о бревно, это к встрече с бывшим.
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Римские власти в предпоследний день Помпеи:
Пик вулканической активности пройден, возвращайтесь к работе.
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Главным чудом Иисуса было найти людей по имени Петр, Павел, Иоанн, Матвей и пр. где-то на Ближнем Востоке.
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Маша вела активную развратную жизнь, ни в чем себе не отказывала, жила с девизом “чтоб было о чем в старости вспомнить!”. Зря старалась. В старости Марь Иванну накрыл склероз…
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Пасечник догадался, что жена нашла его заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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