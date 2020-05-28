Главная задача разработчиков вакцины – успеть её создать до конца эпидемии
Вот банкомат – настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему я так много сняла и на какую хрень потратила!
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Я настолько уверен в себе, что сам говорю кукушкам, сколько им осталось.
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Больную раком Заворотнюк забрали из больницы: что произошло, «врачи предупреждали о…»
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Он по-домашнему оделся, то есть разделся до трусов.
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– А я тёщу в гости через твиттер приглашаю.
– Так у неё же нет твиттера.
– Ааа, так вооот почему она не приезжает…
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Я многим интересовался, многим занимался, про многое читал, но в итоге все бросал, так что смело могу называть себя многосторонне недоразвитой личностью.
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– Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.
– Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.
– А зачем остальные режимы?
– Они для женщин.
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Они очень подходили друг другу: он – тряпка, она – швабра.
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Макароны с котлетами – это просто другое агрегатное состояние пельменей.
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Приходит муж домой, жена в кровати, испуганная. Муж заглядывает в шкаф, а там мужик голый.
– Ты кто?!
– А я из санэпидемстанции, жена ваша вызвала, с молью борюсь.
– А что голый?
Тот, удивленно оглядывая себя:
– Ах вы, маленькие прожорливые твари!
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Семейные психологи советуют, когда задерживаешься, приходя домой, сказать жене что-то типа: “Ты сегодня потрясающе выглядишь!”. А если вы вошли в квартиру на четвереньках, и не в силах поднять голову, можно похвалить ее педикюр. А если вообще нет сил говорить – можно лизнуть ей ногу и тихонько поскулить.
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Как они могут называть свои заведения “Домашняя кухня”, если в меню нет вчерашней жареной картошки и салатной жижи с хлебушком?
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Разговаривают две подруги:
— Как ты назвали свою собачку?
– Я назвала ее Пук.
— Как чудесно! Тебе даже не надо будет открывать рот, чтобы ее позвать!
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
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