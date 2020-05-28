Главная задача разработчиков вакцины – успеть её создать до конца эпидемии

Вот банкомат – настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему я так много сняла и на какую хрень потратила!

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Я настолько уверен в себе, что сам говорю кукушкам, сколько им осталось.

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Он по-домашнему оделся, то есть разделся до трусов.

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– А я тёщу в гости через твиттер приглашаю.

– Так у неё же нет твиттера.

– Ааа, так вооот почему она не приезжает…

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Я многим интересовался, многим занимался, про многое читал, но в итоге все бросал, так что смело могу называть себя многосторонне недоразвитой личностью.

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– Ты должен снова показать мне, как пользоваться стиральной машиной.

– Ставишь “синтетику”, 40 градусов, засыпаешь порошок, включаешь.

– А зачем остальные режимы?

– Они для женщин.

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Они очень подходили друг другу: он – тряпка, она – швабра.

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Макароны с котлетами – это просто другое агрегатное состояние пельменей.

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Приходит муж домой, жена в кровати, испуганная. Муж заглядывает в шкаф, а там мужик голый.

– Ты кто?!

– А я из санэпидемстанции, жена ваша вызвала, с молью борюсь.

– А что голый?

Тот, удивленно оглядывая себя:

– Ах вы, маленькие прожорливые твари!

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Семейные психологи советуют, когда задерживаешься, приходя домой, сказать жене что-то типа: “Ты сегодня потрясающе выглядишь!”. А если вы вошли в квартиру на четвереньках, и не в силах поднять голову, можно похвалить ее педикюр. А если вообще нет сил говорить – можно лизнуть ей ногу и тихонько поскулить.

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Как они могут называть свои заведения “Домашняя кухня”, если в меню нет вчерашней жареной картошки и салатной жижи с хлебушком?

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Разговаривают две подруги:

— Как ты назвали свою собачку?

– Я назвала ее Пук.

— Как чудесно! Тебе даже не надо будет открывать рот, чтобы ее позвать!

Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».

Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.

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