– У тебя 500$, твоей бывшей нужны 200$, а твоей нынешней – 300$, сколько у тебя останется?
– 500$ и два пропущенных звонка.
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А как называется эта штука, которую дубасят дети, чтоб из нее вывалились какие-то ценности типа подарков или сладостей? Вспомнил – “отец”.
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В детстве, помню, всегда, пока ел мороженое, стаканчик размокал и протекал снизу.
Как только я повзрослел и научился съедать мороженое быстрее, чем оно протечёт, в мою жизнь ворвалась шаурма.
***
Ребята, у кого сейчас моя кукла вуду — выньте у неё руку из штанов, тут люди.
***
-Добро пожаловать в общество зануд, берите стул и присаживайтесь.
– Технически выражаясь, это табурет, у стула есть спинка…
– Ооооооу, да у нас новый председатель!?
***
– О, привет, а мы как раз о тебе говорили!
– И что говорили?
– Хоть бы не припёрся.
***
Мужу прописали ежедневные уколы, а делать их попросили соседа Ивана Петровича – он врач. Как-то были у нас гости, заходит сосед и с порога на всю квартиру:
– Здорово, Люба! А я к твоему мужу! Ж*пу есть чем смазать?
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Люди, которые приходят на празднование дня рождения с фразой “подарочек будет попозже”, никогда тебе нифига не подарят.
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Хорошая штука — домофон! Сегодня не пустил в подъезд трех “коней в пальто”, “деда Пихто” и “Агнию Барто”!
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Скоро мне все это надоест и я выброшусь из окна. Если живешь на первом этаже, можно иногда себе позволять такие капризы.
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– Мне очень сложно. И тяжело. Скажи что-нибудь утешающее.
– На выходных напьемся.
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Скорей бы закончилась моя диета, чтобы я могла есть спокойно шоколадки. Вернее, я их ем, но как-то неспокойно!
Напомним, 90-летняя украинка села за штурвал самолета.
Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.
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