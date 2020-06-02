– У тебя 500$, твоей бывшей нужны 200$, а твоей нынешней – 300$, сколько у тебя останется?

– 500$ и два пропущенных звонка.

***

А как называется эта штука, которую дубасят дети, чтоб из нее вывалились какие-то ценности типа подарков или сладостей? Вспомнил – “отец”.

***

В детстве, помню, всегда, пока ел мороженое, стаканчик размокал и протекал снизу.

Как только я повзрослел и научился съедать мороженое быстрее, чем оно протечёт, в мою жизнь ворвалась шаурма.

***

Ребята, у кого сейчас моя кукла вуду — выньте у неё руку из штанов, тут люди.

***

-Добро пожаловать в общество зануд, берите стул и присаживайтесь.

– Технически выражаясь, это табурет, у стула есть спинка…

– Ооооооу, да у нас новый председатель!?

***

– О, привет, а мы как раз о тебе говорили!

– И что говорили?

– Хоть бы не припёрся.

***

Мужу прописали ежедневные уколы, а делать их попросили соседа Ивана Петровича – он врач. Как-то были у нас гости, заходит сосед и с порога на всю квартиру:

– Здорово, Люба! А я к твоему мужу! Ж*пу есть чем смазать?

***

Люди, которые приходят на празднование дня рождения с фразой “подарочек будет попозже”, никогда тебе нифига не подарят.

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Хорошая штука — домофон! Сегодня не пустил в подъезд трех “коней в пальто”, “деда Пихто” и “Агнию Барто”!

***

Скоро мне все это надоест и я выброшусь из окна. Если живешь на первом этаже, можно иногда себе позволять такие капризы.

***

– Мне очень сложно. И тяжело. Скажи что-нибудь утешающее.

– На выходных напьемся.

***

Скорей бы закончилась моя диета, чтобы я могла есть спокойно шоколадки. Вернее, я их ем, но как-то неспокойно!

Напомним, 90-летняя украинка села за штурвал самолета.

Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.

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