К концу второго месяца самоизоляции у меня от финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка

— Слышь, а Илон Маск – это кто?

— Это инженер!

— Прямо как наш Васька?

— Не-е, Васька — старший инженер!

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Изменения в театре в период пандемии коронавируса: Отелло задушит Дездемону бесконтактно.

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— Российские суперзвезды жалуются, что из-за карантина потеряли работу, а государство им не помогает.

— А кто им мешает выступать в подземных переходах?

— На фоне тех, кто там уже поет, они будут выглядеть самодеятельностью.

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“Я не пью” – этой фразой вы кидаете вызов всем присутствующим, и смысл пьянки сводится к тому,что-бы вас напоить.

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Игорь с татуировками, проходя в супермаркете мимо сканера штрих-кода, был пробит как пачка пельменей.

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Овцы боялись волков, а ел их пастух…

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Звонок в галантерейный магазин:

– У вас ткани есть?

– Есть.

– А цвета у тканей веселые?

– Приезжайте, обхохочетесь.

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– Дорогой, слово из трех букв на й заканчивается – палка для забивания шаров?

– Кий, дорогая.

– Ой, точно. Дай ластик.

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Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?! », мне становится страшно. Машина? Измена? Кредит? Ее подруга купила дорогущую шубу? Тещу жить с нами позвала?

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Девушки очень невнимательно читают сказку "Золушка". Они дочитывают только до фразы "Золушка вышла замуж за принца. " И бросают. А дальше написано "КОНЕЦ СКАЗКИ".

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Самый страшный кошмар детства-это когда мама поставила в очередь тебя, а сама ушла в другой отдел. И очередь все ближе, ближе, ближе... .

Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».

Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.