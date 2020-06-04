К концу второго месяца самоизоляции у меня от финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка
— Слышь, а Илон Маск – это кто?
— Это инженер!
— Прямо как наш Васька?
— Не-е, Васька — старший инженер!
"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил горькую правду: "Хотел оставить все, как есть, но..."
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"Полностью освобождены от уплаты": пенсионерам сообщили радостную новость, что изменилось
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Изменения в театре в период пандемии коронавируса: Отелло задушит Дездемону бесконтактно.
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— Российские суперзвезды жалуются, что из-за карантина потеряли работу, а государство им не помогает.
— А кто им мешает выступать в подземных переходах?
— На фоне тех, кто там уже поет, они будут выглядеть самодеятельностью.
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“Я не пью” – этой фразой вы кидаете вызов всем присутствующим, и смысл пьянки сводится к тому,что-бы вас напоить.
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Игорь с татуировками, проходя в супермаркете мимо сканера штрих-кода, был пробит как пачка пельменей.
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Овцы боялись волков, а ел их пастух…
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Звонок в галантерейный магазин:
– У вас ткани есть?
– Есть.
– А цвета у тканей веселые?
– Приезжайте, обхохочетесь.
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– Дорогой, слово из трех букв на й заканчивается – палка для забивания шаров?
– Кий, дорогая.
– Ой, точно. Дай ластик.
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Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?! », мне становится страшно. Машина? Измена? Кредит? Ее подруга купила дорогущую шубу? Тещу жить с нами позвала?
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Девушки очень невнимательно читают сказку "Золушка". Они дочитывают только до фразы "Золушка вышла замуж за принца. " И бросают. А дальше написано "КОНЕЦ СКАЗКИ".
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Самый страшный кошмар детства-это когда мама поставила в очередь тебя, а сама ушла в другой отдел. И очередь все ближе, ближе, ближе... .
Напомним, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте: «Криворукий…».
Как сообщала Politeka, Трамп дико оконфузился с новым iPhone, такого в Apple не ожидали.
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