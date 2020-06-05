— Молодец, садись, пять!

– Охренеть! А адвокат сказал: будет два года условно... .

Парень с чудесными рекомендациями, но с нервным тиком устраивается на работу. Менеджер говорит:

— Извините, принять вас не можем, вам с клиентами общаться, а вы глазом подмигиваете постоянно.

— Нет проблем — я выпиваю два аспирина, и весь день все классно — не моргаю совсем. С этими словами парень лезет в карман и достает один за другим несколько разных презервативов. Затем достает аспирин, выпивает — и, действительно, перестает моргать.

Менеджер говорит:

— Поймите — у нас контора с порядочной репутацией, вам с клиентами общаться, а у вас с моральным обликом не все в порядке, судя по всему.

— Да вы что! У меня жена, двое детей. А если вы об этом (показывает на кучу презервативов), то попробуйте в аптеке, подмигивая, аспирин попросить...

***

Обращаюсь к 12 месяцам, которые сидят в лесу у костра:

— Перестаньте уже пить и меняться местами! Люди и так сбиты с толку.

***

Сидят три бабки и хвастаются:

— У меня в огороде вот такие помидоры растут(и показывает размер в две ладошки).

Другая:

— А у меня вот такие огурцы растут (показывает по локоть).

А третья, глухая, спрашивает:

— А где он живет?

***

Экскурсовод:

— А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас Вегаса...

Наш турист:

— А почему мимо!?

***

Собралась семья обои клеить. Жена мужу говорит:

— Сходи к соседям снизу — они ремонт недавно делали, квартира у них такая же. Спроси, сколько рулонов покупали.

Он пошел, ему сказали: "Шестнадцать". Купили обои, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к ним.

Говорит:

— Вам че, сволочи такие — сказать правду сложно было? У нас 6 рулонов осталось!

Ответ:

— И у нас столько же осталось...

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».