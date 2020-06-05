— Молодец, садись, пять!
– Охренеть! А адвокат сказал: будет два года условно... .
Парень с чудесными рекомендациями, но с нервным тиком устраивается на работу. Менеджер говорит:
— Извините, принять вас не можем, вам с клиентами общаться, а вы глазом подмигиваете постоянно.
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— Нет проблем — я выпиваю два аспирина, и весь день все классно — не моргаю совсем. С этими словами парень лезет в карман и достает один за другим несколько разных презервативов. Затем достает аспирин, выпивает — и, действительно, перестает моргать.
Менеджер говорит:
— Поймите — у нас контора с порядочной репутацией, вам с клиентами общаться, а у вас с моральным обликом не все в порядке, судя по всему.
— Да вы что! У меня жена, двое детей. А если вы об этом (показывает на кучу презервативов), то попробуйте в аптеке, подмигивая, аспирин попросить...
***
Обращаюсь к 12 месяцам, которые сидят в лесу у костра:
— Перестаньте уже пить и меняться местами! Люди и так сбиты с толку.
***
Сидят три бабки и хвастаются:
— У меня в огороде вот такие помидоры растут(и показывает размер в две ладошки).
Другая:
— А у меня вот такие огурцы растут (показывает по локоть).
А третья, глухая, спрашивает:
— А где он живет?
***
Экскурсовод:
— А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас Вегаса...
Наш турист:
— А почему мимо!?
***
Собралась семья обои клеить. Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям снизу — они ремонт недавно делали, квартира у них такая же. Спроси, сколько рулонов покупали.
Он пошел, ему сказали: "Шестнадцать". Купили обои, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к ним.
Говорит:
— Вам че, сволочи такие — сказать правду сложно было? У нас 6 рулонов осталось!
Ответ:
— И у нас столько же осталось...
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».