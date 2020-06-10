– Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограмм 20 сбросила!!! Интересно, на какой она диете сидит?
– «Пособие по безработице» называется…
***
— Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения,
вам необходимо внимание или лучше не трогать вообще?
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— Да.
***
Стоит признать, что всё в этой жизни можно объяснить тремя вещами:
1. Астрология.
2. Цыганская порча.
3. Магнитные бури.
***
Медицина шагнула вперед, оставив далеко позади наш поселок.
***
Девушка сказала, что я у неё первый, но шрам от кесарева как-то напрягал.
***
Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь – вот тот человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
***
– Пейте три раза в день.
– А какие таблетки?
– Причём здесь таблетки?
***
Удивляют эти современные модные тенденции, у всех баб брови как у разъярённого самурая, идущего в последний бой.
***
Хотел в домашних условиях сделать антисептик для рук. Взял 200 грамм водки, а дальше не помню, все как в тумане.
***
Вы знаете это чувство, когда просыпаешься утром полный сил и бурлящей энергии, переделываешь кучу дел, ложишься пораньше в предвкушении следующего плодотворного дня? Вот и я не знаю.
***
Старая бабка стоит на светофоре:
– Помоги, сынок, через дорогу перейти.
– Сейчас, зеленый загорится.
– На зеленый я и сама могу.
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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