– Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограмм 20 сбросила!!! Интересно, на какой она диете сидит?

– «Пособие по безработице» называется…

***

— Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения,

вам необходимо внимание или лучше не трогать вообще?

— Да.

***

Стоит признать, что всё в этой жизни можно объяснить тремя вещами:

1. Астрология.

2. Цыганская порча.

3. Магнитные бури.

***

Медицина шагнула вперед, оставив далеко позади наш поселок.

***

Девушка сказала, что я у неё первый, но шрам от кесарева как-то напрягал.

***

Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь – вот тот человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.

***

– Пейте три раза в день.

– А какие таблетки?

– Причём здесь таблетки?

***

Удивляют эти современные модные тенденции, у всех баб брови как у разъярённого самурая, идущего в последний бой.

***

Хотел в домашних условиях сделать антисептик для рук. Взял 200 грамм водки, а дальше не помню, все как в тумане.

***

Вы знаете это чувство, когда просыпаешься утром полный сил и бурлящей энергии, переделываешь кучу дел, ложишься пораньше в предвкушении следующего плодотворного дня? Вот и я не знаю.

***

Старая бабка стоит на светофоре:

– Помоги, сынок, через дорогу перейти.

– Сейчас, зеленый загорится.

– На зеленый я и сама могу.

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.