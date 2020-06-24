Опытный дятел избавит Буратино от запора
— Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние три года…
— Ребенка в садик отдали?
— Да.
***
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Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кешбэк.
***
Женщины называют меня жирным лишь до тех пор, пока не узнают, сколько я зарабатываю. После этого они зовут меня жирным нищебродом.
***
— Папа, когда ты мне купишь велосипед?
— Когда усилиями взвешенной монетарной политики правительства стабилизируется валютный запас нашей богатой и необъятной родины, сынок!
— Папа, а зачем слово «никогда» выражать такой длинной фразой?
***
«Человек я или тварь жужжащая?» — размышлял дворник, выкашивая траву во дворе жилого дома рано утром в воскресенье.
***
У Олега была кличка Терминатор, потому что он пару раз просыпался голым на улице.
***
— Ты чего такой уставший и печальный?
— Работа... Работа... Одна работа... Утром и вечером... И все работа...
— И давно ты так работаешь?
— Завтра начинаю.
***
Я сказал жене, что она слишком высоко нарисовала брови. Судя по ее лицу, она удивилась.
***
Вовремя не выброшенная бутылка из-под «Хеннесси» дала Виталику возможность угостить дорогим коньяком девушку еще раз.
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Если ты отыскал у жены недостатки — вероятно, это те самые недостатки, которые помешали ей найти мужа получше.
***
У нас уже лето! Жара! Люблю холодненькую окрошку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, яиц.
***
— Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограммов 20 сбросила!!! Интересно, на какой она диете сидит?
— «Пособие по безработице» называется…
Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».
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