Опытный дятел избавит Буратино от запора

— Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние три года…

— Ребенка в садик отдали?

— Да.

***

Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получила кешбэк.

***

Женщины называют меня жирным лишь до тех пор, пока не узнают, сколько я зарабатываю. После этого они зовут меня жирным нищебродом.

***

— Папа, когда ты мне купишь велосипед?

— Когда усилиями взвешенной монетарной политики правительства стабилизируется валютный запас нашей богатой и необъятной родины, сынок!

— Папа, а зачем слово «никогда» выражать такой длинной фразой?

***

«Человек я или тварь жужжащая?» — размышлял дворник, выкашивая траву во дворе жилого дома рано утром в воскресенье.

***

У Олега была кличка Терминатор, потому что он пару раз просыпался голым на улице.

***

— Ты чего такой уставший и печальный?

— Работа... Работа... Одна работа... Утром и вечером... И все работа...

— И давно ты так работаешь?

— Завтра начинаю.

***

Я сказал жене, что она слишком высоко нарисовала брови. Судя по ее лицу, она удивилась.

***

Вовремя не выброшенная бутылка из-под «Хеннесси» дала Виталику возможность угостить дорогим коньяком девушку еще раз.

***

Если ты отыскал у жены недостатки — вероятно, это те самые недостатки, которые помешали ей найти мужа получше.

***

У нас уже лето! Жара! Люблю холодненькую окрошку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, яиц.

***

— Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограммов 20 сбросила!!! Интересно, на какой она диете сидит?

— «Пособие по безработице» называется…

Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.