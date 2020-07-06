Интересно, когда говорят, что женщина должна поддерживать мужа, всесторонне развивать детей, следить за домом, не забывать про карьеру и хорошо выглядеть, – о каком количестве женщин идет речь?

Девушки, у которых чистые ноги, без единого синяка и укуса комара, без царапин и шрамов на коленях, как вы развлекаетесь вообще?

***

Торт готовлю 2 часа, 47 минут. Съедается родственниками за 17,5 минут (для приличия, за разговором), мою потом посуду, где-то 10 минут. Комплименты в сторону торта – менее 2-х секунд. Где справедливость?

***

– Пап, можно на компьютере поиграю?

– Сначала 30 раз отожмись.

– Мам, можно пограю в гта?

– Сначала книжку почитай.

Теперь у нас начитанный качок…

***

После посещения пластической клиники эконом-класса лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.

***

Проголодался. Решил перед сном не переедать и просто порезать себе помидорку. Пока резал, подумал, что, с колбаской-то помидорка будет вкуснее. А колбасу есть без хлебушка как-то воспитание не позволяет… Сижу довольный и даже не верится, что здоровое питание — это так просто.

***

Когда мне скучно и не с кем поболтать, я открываю “чёрный список” и смотрю, кого можно разблокировать и поругаться!

***

Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос:

С какой, сук@, скоростью растёт трава, если её каждое утро косят под моим окном???

***

На одесском пляже:

– Мужчина! Не найдется ли у вас сигаретки для симпатичной дамы?

– А шо ж она сама не подошла?

***

Друг сказал, что главное не подарок, а внимание. Поэтому на его днюху я весь день очень пристально на него смотрел.

***

У метеоролога спрашивают:

— Скажите, а Ваши прогнозы всегда сбываются?

— Всегда! Только даты не всегда совпадают.

***

Идея для стартапа: тиндер для носков.

***

– Что делаешь?

– Конкретно в данный момент?

– Ну да…

– Понимаешь, у меня вай-фай в туалете.

***

Майор вызывает к себе бойца:

— Рядовой Петров, ты в загробную жизнь веришь?

— ???

— Тебя на КПП бабушка ждет, к которой ты две недели назад на похороны ездил.

***

Хотела погрустить как положено: подоконник, плед, кофе... Обернулась пледом, неудобно, облилась кофе, да еще и ж@па на подоконнике не помещается! Короче, не умею я грустить...

Напомним, 90-летняя украинка села за штурвал самолета.

Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.

Также Politeka сообщала, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?", кадры взорвали сеть.