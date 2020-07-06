Интересно, когда говорят, что женщина должна поддерживать мужа, всесторонне развивать детей, следить за домом, не забывать про карьеру и хорошо выглядеть, – о каком количестве женщин идет речь?
Девушки, у которых чистые ноги, без единого синяка и укуса комара, без царапин и шрамов на коленях, как вы развлекаетесь вообще?
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Торт готовлю 2 часа, 47 минут. Съедается родственниками за 17,5 минут (для приличия, за разговором), мою потом посуду, где-то 10 минут. Комплименты в сторону торта – менее 2-х секунд. Где справедливость?
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– Пап, можно на компьютере поиграю?
– Сначала 30 раз отожмись.
– Мам, можно пограю в гта?
– Сначала книжку почитай.
Теперь у нас начитанный качок…
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После посещения пластической клиники эконом-класса лица клиентов выглядят дёшево, но сердито.
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Проголодался. Решил перед сном не переедать и просто порезать себе помидорку. Пока резал, подумал, что, с колбаской-то помидорка будет вкуснее. А колбасу есть без хлебушка как-то воспитание не позволяет… Сижу довольный и даже не верится, что здоровое питание — это так просто.
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Когда мне скучно и не с кем поболтать, я открываю “чёрный список” и смотрю, кого можно разблокировать и поругаться!
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Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос:
С какой, сук@, скоростью растёт трава, если её каждое утро косят под моим окном???
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На одесском пляже:
– Мужчина! Не найдется ли у вас сигаретки для симпатичной дамы?
– А шо ж она сама не подошла?
***
Друг сказал, что главное не подарок, а внимание. Поэтому на его днюху я весь день очень пристально на него смотрел.
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У метеоролога спрашивают:
— Скажите, а Ваши прогнозы всегда сбываются?
— Всегда! Только даты не всегда совпадают.
***
Идея для стартапа: тиндер для носков.
***
– Что делаешь?
– Конкретно в данный момент?
– Ну да…
– Понимаешь, у меня вай-фай в туалете.
***
Майор вызывает к себе бойца:
— Рядовой Петров, ты в загробную жизнь веришь?
— ???
— Тебя на КПП бабушка ждет, к которой ты две недели назад на похороны ездил.
***
Хотела погрустить как положено: подоконник, плед, кофе... Обернулась пледом, неудобно, облилась кофе, да еще и ж@па на подоконнике не помещается! Короче, не умею я грустить...
Напомним, 90-летняя украинка села за штурвал самолета.
Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.
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