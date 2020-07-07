— Сын, ты куришь?

— Папа, я дочь...

— Что, докурился?! !

***

— Зачем вы украли рулон туалетной бумаги?

— Я не крал. А собирался рассчитаться позже.

— Вы боялись, что не хватит денег заплатить?

— Я боялся, что не хватит времени заплатить!

***

— Как ты можешь непрестанно ссориться с женой и в то же время уважать тещу?

— Когда-то именно она была решительно против нашего брака.

***

Гражданка Иванова пришла на выборный участок, посетила буфет, поела каши из полевой кухни, сходила на концерт детской самодеятельности, купила дешевой гречки, померила давление, получила бесплатно воздушный шарик, но забыла проголосовать. На общий результат это никак не повлияло.

***

Кризис — это когда ты ждал, что вот-вот начнешь жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.

***

Встречаются две подруги, одна спрашивает:

— Ты что, к мужу возвращаешься?

— Да, не могу смотреть, как этот гад жизнью наслаждается!

***

Женщина моется в общей ванной коммунальной квартиры, а сосед стал на табурет в коридоре и заглядывает через стеклянный верх двери. Она заметила и говорит:

— Ну, чего уставился, голой бабы не видел?

— Нужна ты мне! Я смотрю, чьим мылом ты моешься!

***

Трехлетний малыш получает от бабушки подарок на день рождения. Развернув его он видит, что это водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнить его. Мама совсем не в восторге и набирает номер матери: "Мама ты помнишь как мы доводили тебя до сумашествия своими водяными пистолетами?". Бабушка улыбается и говорит: "Конечно же я помню это!" .

***

Исходя из статистических данных о колличестве браков и разводов делаешь вывод, что у большинства женщин есть две главные цели в жизни: первая — найти мужчину своей мечты! и вторая — и избавиться от этого урода.

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, что украинский карикатурист умело высмеял Путина.

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