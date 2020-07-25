Правильно говорить не "ленивый человек", а "человек с ограниченным желанием работать"
— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?
— У меня для вас две новости...
— Начните с хорошей.
— С чего вы взяли, что есть хорошая?
***
я вас просил двойной эспрессо
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а вы мне принесли коньяк
подайте жалобную книгу
я вам спасибо напишу
***
Он: Давай, если будет мальчик, то назовем его Егор?
Она: Хорошо.
Официант: Добрый вечер.
Он: Добрый вечер, Егор!
***
Признаки старения:
— седина
— морщины
— не меняешь заводские обои на телефоне, потому что уже все равно.
***
Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.
***
Уже который год общество социофобов не может собраться на свое первое заседание.
***
Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.
— Сарочка, ты шо, заболела?
— Да с чего ты взяла?
— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?
— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?
***
Хороший напиток "моцарелла", но когда его допиваешь, остаются эти смешные белые шарики. Что с ними делать?
***
Собак, которые ищут наркотики, нужно наряжать в костюмы единорогов. Многие будут палиться уже от одного их вида.
***
Какая-то сволочь принесла на свадьбу семечки. Водку так и не открыли.
***
Чтобы легко поддержать беседу о сериале, который вы не смотрели, просто скажите «Первый сезон был лучше».
***
Группа умных альпинистов обошла Эверест.
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Английские ученые пришли к выводу, что Робин Гуд грабил богатых потому, что у бедных было нехрен было взять.
Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.
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