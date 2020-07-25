Правильно говорить не "ленивый человек", а "человек с ограниченным желанием работать"

— Доброе утро, Олег. Как дела с проектом?

— У меня для вас две новости...

— Начните с хорошей.

— С чего вы взяли, что есть хорошая?

***

я вас просил двойной эспрессо

а вы мне принесли коньяк

подайте жалобную книгу

я вам спасибо напишу

***

Он: Давай, если будет мальчик, то назовем его Егор?

Она: Хорошо.

Официант: Добрый вечер.

Он: Добрый вечер, Егор!

***

Признаки старения:

— седина

— морщины

— не меняешь заводские обои на телефоне, потому что уже все равно.

***

Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и нашедшие "нормальную" работу.

***

Уже который год общество социофобов не может собраться на свое первое заседание.

***

Воскресное утро. Выходят на балкон 2 одесситки.

— Сарочка, ты шо, заболела?

— Да с чего ты взяла?

— Отчего к тебе каждое утро приходит доктор?

— Ну и шо? А если к тебе каждое утро приходит майор, так шо, война началась?

***

Хороший напиток "моцарелла", но когда его допиваешь, остаются эти смешные белые шарики. Что с ними делать?

***

Собак, которые ищут наркотики, нужно наряжать в костюмы единорогов. Многие будут палиться уже от одного их вида.

***

Какая-то сволочь принесла на свадьбу семечки. Водку так и не открыли.

***

Чтобы легко поддержать беседу о сериале, который вы не смотрели, просто скажите «Первый сезон был лучше».

***

Группа умных альпинистов обошла Эверест.

***

Английские ученые пришли к выводу, что Робин Гуд грабил богатых потому, что у бедных было нехрен было взять.

Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.

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