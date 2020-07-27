Купил куртку цвета фисташки и не смог ее расстегнуть

Наблюдая за тем как кошки и собаки закапывают продукты своей жизнедеятельности, я сделал вывод, что кошки – это переднеприводные животные, а собаки, соответственно, заднеприводные.

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Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает!

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Буратино с детства боялся прививок, особенно после того, как ему привили веточку баобаба.

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В современном мире люди удивляются намного больше тому, что у тебя нет инстаграма, чем отсутствию высшего образования.

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На время эпидемии коронавируса я уехал работать удаленно к бабушке в деревню. Так вот, у нее висит календарь на стене, который каждый день отрывается, а я нет!

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Идея для тех, кто хочет быть не таким, как все: заведите домашний телефон.

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Самое смешное после увольнения, это когда компания выставляет твою вакансию на сайт, и ты такой «Аааа, вот какие у меня были обязанности…».

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К супружескому долгу добавилась еще и обязанность лайкать жену в соцсетях.

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Минут десять думал, что у меня аппендицит, пока не понял, что лежу на вилке от зарядника.

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– Почему вы отравили соседей?

– А что мне было делать? В магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.

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– Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – Мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!

– Оставь, это мой!

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Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама будет хорошей тещей! Она уже сейчас жалеет моего будущего мужа…

Напомним, настоящее лицо Путина показали в сети: «Источник заразы».

Как сообщала Politeka, «Помогите!»: Сердючка публично закатила истерику, видео попало в сеть.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.