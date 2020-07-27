Купил куртку цвета фисташки и не смог ее расстегнуть
Наблюдая за тем как кошки и собаки закапывают продукты своей жизнедеятельности, я сделал вывод, что кошки – это переднеприводные животные, а собаки, соответственно, заднеприводные.
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Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает!
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Эмили Ратаковски в бикини показала, как выглядит рай: "Ох, невозможно смотреть спокойно"
Ана Чери без белья задрала платье и показала, чем покоряет мужчин: выглядит великолепно
Новый кредит и скачок курса доллара, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: что будет с гривной
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Буратино с детства боялся прививок, особенно после того, как ему привили веточку баобаба.
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В современном мире люди удивляются намного больше тому, что у тебя нет инстаграма, чем отсутствию высшего образования.
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На время эпидемии коронавируса я уехал работать удаленно к бабушке в деревню. Так вот, у нее висит календарь на стене, который каждый день отрывается, а я нет!
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Идея для тех, кто хочет быть не таким, как все: заведите домашний телефон.
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Самое смешное после увольнения, это когда компания выставляет твою вакансию на сайт, и ты такой «Аааа, вот какие у меня были обязанности…».
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К супружескому долгу добавилась еще и обязанность лайкать жену в соцсетях.
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Минут десять думал, что у меня аппендицит, пока не понял, что лежу на вилке от зарядника.
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– Почему вы отравили соседей?
– А что мне было делать? В магазине сказали, что травить тараканов лучше вместе с соседями.
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– Знаешь, дорогая, – говорит муж жене. – Мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!
– Оставь, это мой!
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Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама будет хорошей тещей! Она уже сейчас жалеет моего будущего мужа…
Напомним, настоящее лицо Путина показали в сети: «Источник заразы».
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