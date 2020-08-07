16-летняя россиянка ради исполнения желаний решила продать душу дьяволу

Обошлось это удовольствие школьнице из Приморья в 93 тысячи рублей, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Узнав о том, какие деньги спустила дочь, ее мать немедленно обратилась в полицию.

Уже вскоре правоохранители вышли на 18-летнего парня, который по-полной воспользовался верой школьницы в потусторонние силы и решил на этом хорошо заработать.

Мошенник рассказал доверчивой девушке, что он – "проводник между человеком и дьяволом", а также подчеркнул, что для того, чтобы продать душу дьяволу, необходимо провести некоторые обряды.

По его словам, после этих обрядов она сможет загадать три желания, и Сатана их выполнит. Например, он сделает ее богатой, умной и здоровой.

Первым делом юноша потребовал у школьницы шесть тысяч рублей за информацию об обрядах, тысячу – за работу и пять тысяч – за материалы для обряда.

Дальше больше. Парень убедил девушку, что тем, кто продал душу дьяволу, не подобает носить золотые украшения. По совету афериста школьница отнесла золотые украшения в ломбард, а деньги перевела ему на карту.

После проведения обряда в дальнейшей переписке молодой человек сообщил школьнице, что связан с криминалом, и попросил полностью удалить все сообщения с ним. Для этого он попросил, чтобы девушка передала ему мобильный телефон и ноутбук.

В итоге общий ущерб по делу составил 93 тыс рублей. В настоящее время аферист задержан. Он во всем сознался.

Ранее мы писали, что мать и дочь обманули 37 жителей украинской столицы, выманив у них большие деньги. Женщины торговали фальшивыми путевками. Для этого они сняли офисное помещение в торговом центре «Алладин» под видом туристического агентства. Родственницы предлагали потенциальным туристам отдохнуть за границей. Они предлагали поездки в Египет, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и на остров Кипр.

Получив деньги от клиентов, мошенницы не занимались дальнейшей организацией заграничных путешествий и даже не передавали людям документы. При помощи такой аферы злоумышленницам удалось с августа 2018 года присвоить 2 миллиона гривен.

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