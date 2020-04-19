В сети обсуждают фото билбордов с интересным содержанием

Билборды установила жительница российской столицы по всей Москве. Об этом сообщил один из пользователей Твиттера, пишет Politeka.net.

"Хозяйка элитного агентства недвижимости Ирина Волина развесила 200 баннеров странного содержания по Москве", - написал автор поста.

На размещенных фото можно увидеть такие надписи: "Боже, храни Россию и президента", "Ищущий спасения - возвращайся в Росиию", "Россия - миродержавная сила, последняя надежда бога на земле!".

В сети стали активно обсуждать пост. Оказывается, предприниматель, по словам пользователей интернета, уже давно "свихнулась". Подобные баннеры она размещает регулярно. Волошина устанавливает баннеры примерно такого же содержания в рамках новой социально-патриотической акции.

К слову публикация указанного автора почти за сутки собрала боле 200 лайков и много комментариев.

"Разве не троллинг? От полной безысходности, допустим", "Не, она уже давно свихнулась на этом, можно загуглить", "Плановые госпитализации отменены вот они и повылазили из самоизоляции...", "Бухает Иринка?", "Не иначе. Или порошка нанюхалась, прастихоспади!)))))", "На это 152 миллиона рублей "поддержки" выделили?", "РПЦ и Правительство оплатили-почему бы и не развесить? Себе в убыток не станет делать, хотя.. может и свихнулась на почве Державности. У богатеев, в их замкнутом кругу, такое-запросто, даже характерно", "на фашизм смахивает", "Если Россия - последняя надежда Бога на земле, то зря он воскрес. Надежды никакой нет даже в масштабах страны, а не то , что всей земли. А за такое явное лизоблюдство хозяйке агентства должно быть стыдно!", - написали пользователи сети.

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