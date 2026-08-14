Подорожчання продуктів у Львівській області найбільше відчутне на прикладі винограду, який за місяць додав понад 61 гривню.

Подорожчання продуктів у Львівській області за останній місяць найбільше позначилося на вартості винограду, адже його середня ціна зросла більш ніж на 61 гривню, повідомляє видання Politeka.net.

Станом на 14 серпня кілограм свинини для шашлику в середньому коштує 274,47 грн. В Auchan ціна становить 234,90 грн, у Novus — 289 грн, а в Megamarket — 299,50 грн.

У липні середній показник для цієї позиції був значно нижчим — 249,69 грн. Від 13 липня вартість збільшилася на 24,28 грн. Найпомітніша зміна відбулася наприкінці місяця: 30 липня значення піднялося до 274,47 грн і надалі залишалося на цьому рівні.

Ще відчутніше подорожчав виноград. Нині кілограм коштує 324 грн. Така ж вартість зафіксована в Megamarket.

У липні середнє значення становило 269,78 грн. У Metro тоді продавали кілограм за 207,90 грн, тоді як у Megamarket середньомісячна позначка сягала 331,67 грн.

За період від 13 липня виноград додав 61,30 грн. До 22 числа його середня вартість трималася біля 263–266 грн, а 23 липня різко зросла до 324 грн. Відтоді показник не змінювався.

Ціна маргарину «Щедро Вершковий особливий» жирністю 72,5% також стала вищою. Пачка вагою 250 грамів зараз обходиться в середньому у 45,36 грн.

Найнижча пропозиція серед наведених магазинів — в Auchan, де товар коштує 42,60 грн. У Novus ціна становить 42,99 грн, а Megamarket продає пачку за 50,50 грн.

У липні середній рівень дорівнював 42,57 грн. Від 13 липня показник зріс на 6,67 грн. Після підвищення наприкінці місяця він стабілізувався на позначці 45,36 грн.

Отже, найбільший приріст за розглянутий період продемонстрував виноград. Свинина для шашлику також додала в ціні, тоді як маргарин після липневого стрибка надалі залишався без змін.

Подорожчання продуктів у Львівській області найбільше відчутне на прикладі винограду, який за місяць додав понад 61 гривню.

Джерело: Мінфін

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