Графіки відключення світла у Миколаївській області на 15 серпня будуть тривати за багатьма адресами.

Графіки відключення світла триватимуть в суботу у Миколаївській області через ремонтні та планові роботи, що заплановані на 15 серпня, пише Politeka.net.

У Миколаївській області 15 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання. Причиною графіків відключення світла стануть планові та профілактичні роботи на окремих ділянках мережі. Тривалість знеструмлення відрізнятиметься залежно від місця проведення робіт.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», у селі Анатолівка електропостачання 15 серпня планують обмежити з 10:00 до 17:00. Під відключення потраплять такі адреси:

Лугова — 1, 3, 5, 7, 8, 12

Центральна — 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26А, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 50, 54, 56

У місті Нова Одеса електроенергію також тимчасово подавати не будуть із 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватимуться будинків за такими адресами:

пров. Дружби — 1, 2, 3

Захисників України — 15

Каштанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Козацька — 1, 2, 3, 4

Набережна — 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 189А, 191, 191А, 191Б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 211

Підгірна — 138, 138Б, 138В, 138Г, 138Д, 138А, 142, 144, 146А, 148, 150, 152, 154, 158, 162, 162А, 174

Центральна — 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 337, 339, 343А, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 371, 373, 375, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395

Ще список адрес, які потрапили до графіка 15 серпня, оприлюднили для міста Первомайськ. Тут роботи триватимуть протягом дев’яти годин — з 00:01 до 07:00. Електропостачання обмежать за такими адресами:

пров. Бебюш Капон — 2А, 7, 9, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 11, 14А

Берегова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/2, 9, 9/1, 10, 10/2, 11, 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 15, 15/2, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/2, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27/1, 27, 29, 31, 33/1, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 39/1, 39А, 39/4, 39, 39/3, 41/1, 41, 42/2, 42, 42/1, 43/1, 43, 44, 45, 46/1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/2, 53, 54, 54А, 55/1, 56, 58, 32А, 32А/21, 32/10, 1/1, 8А, 1/0

В. Яновича — 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13А, 1, 1/1, 2, 2А, 2/1, 2/3, 3, 3/8, 5, 7, 7/3, 9, 11, 16А, 17/1, 18/1, 20/3, 20/1, 21/2, 14/16

Війська Запорізького — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 34, 34А, 36, 34ГАР, 24/1

Вокзальна — 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 40, 42, 27А, 3, 3А, 10, 15А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54/2, 56, 56/1095, 58, 58/6, 65, 20/1, 40/3, 8ГАР

І. Виговського — 17, 19, 12, 16, 1, 4А, 5, 5Б, 5А, 6, 6А, 8, 8А, 9, 14, 15, 18, 56/1379, 16Є, 18Г/4, 6Б, 8А/1

І. Гонти — 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

М. Грушевського — 19А, 33/17, 33/18, 33/9, 33/12, 33/8, 33/1, 33/22, 33/4, 35, 39Г, 39, 41, 41Г, 41Д/4, 41Д/1, 23, 29, 35А, 1, 1И, 3, 14, 14/1, 19А/27А, 19, 19/66, 24А, 24, 26, 28, 32, 34А, 34, 34Б, 36А, 36, 38, 40, 44, 44А, 46, 50, 33/10, 12, 23А, 24Е, 33А, 36Г, 37, 24/20, 38ГАР, 41/4 к.ГАР, 41/14 к.ГАР, 24ГАР

пров. Мостовий — 1/1, 1, 2, 3, 3/1, 4/1, 4/2, 5, 6/2, 6, 8, 10, 12

пров. Новорічний — 2, 2/1, 3, 4, 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 13, 15, 17

Олександріївська — 3

Паркова — 2, 3, 4, 5, 5/29, 6, 8, 8А, 10, 10/16, 18, 21, 21/1, 22, 23, 6/4, 3/3, 3/ГАР, 18А

Театральна — 6, 15, 18А, 21, 21/4, 30, 41, 43, 39, 23, 31, 33, 33/73, 35А, 35Б, 35, 1А, 3, 5, 5/3, 2А, 2, 4, 6А, 6Б/1, 6Б, 6А/89, 8, 8А, 9, 9/3, 9Б, 10, 10А, 11, 12, 12Б, 12Б/5, 13, 17, 22, 23/3, 23/39, 26, 31/171, 8Б, 3/3, 12/1, 1, 28, 45, 49, 12/41

пл. Шевченка — 2, 4, 4/2, 5, 11, 20/1, 8/4

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 8/1, 9А, 10, 11, 12, 14, 14А, 14Д, 15, 17, 18, 20А, 20, 22/2, 22, 22/4, 22/А к.2, 22/10

пров. Щасливий — 12/1, 5/21.

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