Політолог Руслан Бортник пояснив, що замахи на еліти та військових стали традиційним інструментом війни на виснаження між Україною і росією, а історія з генералом Чуйком – це новий виток, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, ми й раніше спостерігали такі диверсійні акти, замахи на відомих публічних осіб, бойових командирів, це було і після 2014 року, а після повномасштабної війни всі ці речі інтенсифікувалися. Принагідно він нагадує про підрив російських генералів із самокатами, із чим завгодно, і замахи на українських лідерів, ті самі Парубій і Фаріон.

«Зараз ситуація із цим Чуйко показує новий виток замахів і диверсійних атак щодо лідерів, військових лідерів, це активізувалося. Ймовірно, і росія, і Україна спробують зробити щось ще, тому що на кін поставлено репутацію спецслужб, структур, які відповідають за безпеку, є каркасом держави. Тому я думаю, що такі замахи й надалі будуть інтенсифіковані», – пояснює Руслан Бортник.

За його словами, метою цих замахів є вбити конкретну особу, яка може мати вирішальне значення для тих чи інших військових операцій, діяльності спецслужб. Крім того, наголошує експерт, це залякування еліт, бо там, де підривають генерала, наступного разу можуть підірвати політика, а потім і президента, тож це залякування еліт, щоб вони відмовилися від цілей війни і прийняли умови миру. Також, додає він, це показує суспільству, що якими би сильними ви себе не вважали, скільки би вам не розповідали про те, що ви перемагаєте у війні, жодної перемоги немає, представників ваших еліт можуть убити ось так.

«Думаю, на жаль, це продовжиться. Це характеристика війни на виснаження. У швидких війнах такого практично немає. У війні на виснаження, яка практично триває з 2014 року між Україною та росією, це стало традиційним інструментом», – стверджує Руслан Бортник.

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