Про це він розповів у своєму блозі.

Як стверджує експерт, війна повернулася на поле бою, до кінетичного зіткнення країн. Тобто, пояснює він, раніше у нас у новинах був Трамп, Віткофф з Кушнером, путін, Лавров, Зеленський, Рубіо, але це все далеко від фронту, політика витіснила війну, всі говорили про мирний процес, зараз же все по-іншому.

«Я дивлюся на останні тижні і бачу, що війна повернулася до війни, що війна повернулася на поле бою. Вранці я дивлюся не на те, що там сказав Трамп і що він написав у своїй соціальній мережі, а куди прилетіла наша ракета і куди прилетіла їхня ракета. Війна знову стала війною. Вона відтіснила все інше, всі ці порожні розмови», – пояснює Михайло Шейтельман.

За його словами, колись історики опишуть російсько-українську війну з 2014 року і розіб'ю її на етапи, і ось зараз у нас етап війни на виснаження, коли ми щодня знищуємо безліч цілей на території рф, вибиваємо військову міць, економіку, а росіяни б'ють по мирних українських містах. За 2 тижні, наголошує експерт, в результаті ударів по Wildberries ми завдали росії збитків на 10 млрд доларів, 40-денна операція з примусу до миру триває, тож за 2-3 місяці спалимо взагалі все, що у них там продається.

«Знаєте, це як боксери в останньому раунді кинулися обмінюватися божевільними ударами. Або як у футболі серія пенальті. Все, нікого немає. Нападник, воротар, ворота, б'ємо по черзі. Бум-бум, бум-бум. Ось так у нас зараз виглядає все це. Як серія пенальті. Так, з величезними людськими жертвами і з втратами. Але так сьогодні виглядає війна», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що не просто так спочатку Зеленський і Туск у Любліні говорять про ППО, а потім туди летить російська ракета.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи готується в росії мобілізація: «Наступні 2-3 місяці стануть визначальними».





