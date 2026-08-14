Подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеним заходом для збереження безперебійного транспортного сполучення.

Подорожчання проїзду в Київській області офіційно запровадили у Білій Церкві, де виконавчий комітет міської ради затвердив нову вартість поїздок у громадському транспорті, повідомляє видання Politeka.net.

Згідно з ухваленим рішенням, тепер пасажири платитимуть 25 гривень за одну поїздку автобусом. Квиток на тролейбус коштуватиме 12 гривень.

Інформацію про це надає Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.

Перед затвердженням розцінки обговорювали за участю депутатів, представників громади та місцевих жителів. За підсумками консультацій запропоновані суми отримали підтримку. Учасники обговорення зазначили, що встановлені ставки відповідають актуальній економічній ситуації.

У міській раді пояснили, що необхідність перегляду вартості перевезень перевізники обґрунтовували зростанням витрат. Серед основних статей видатків називали пальне, ремонт рухомого складу, технічне обслуговування транспорту та інші витрати, без яких неможливо забезпечувати стабільну роботу маршрутів.

За словами представників влади, подорожчання проїзду в Київській області стало вимушеним заходом для збереження безперебійного транспортного сполучення. Водночас посадовці наголосили, що подальше відтермінування перегляду тарифів могло б негативно вплинути на якість послуг для пасажирів.

Під час засідання члени виконавчого комітету одноголосно проголосували за відповідний проєкт рішення. Оновлені розцінки набули чинності вже наступного дня після їхнього офіційного затвердження.

Таким чином, мешканцям Білої Церкви під час щоденних поїздок необхідно враховувати нову вартість автобусних і тролейбусних перевезень. У громаді також рекомендують стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, оскільки надалі можуть відбуватися зміни, пов’язані з функціонуванням транспортної мережі.

Окремо у міській раді зазначають, що ситуацію з перевезеннями продовжать відстежувати. Подальші рішення ухвалюватимуть з урахуванням економічних показників, фактичних витрат перевізників та потреб жителів громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: як сильно зросли ціни з липня.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання овочів в Київській області: вартість яких товарів неприємно здивує.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: в ПФУ пояснили, хто отримає додаткові гроші.