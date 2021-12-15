Пользователи сети распространяют фото и видео из торгового центра Гонконга, на которых видно, что там произошел пожар.

Как сообщает Politeka.net, во Всемирном торговом центре Гонконга произошел крупный пожар и задымление помещений. О случившемся сообщают местные средства массовой информации, а пользователи сети постят в соцсетях кадры пожара изнутри и снаружи.

По предварительной информации никто не погиб не пострадал, однако данные еще уточняются. Судя по кадрам одного из видео, десятки людей оказались в ловушке из-за пожара, они не могут выбраться из задымленных помещений торгового центра.

На одном из видео можно заметить, что несмотря на задымленность, люди ведут себя спокойно и не паникуют. Пользователи сообщают, что всех этих посетителей кафе не выпускают спасаться, требуя оплатить счет.

Trapped people being rescued at Hong Kong's World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Smoke inside Hong Kong's World Trade Centre



Credit: Gigi pic.twitter.com/HeixnxmtRk — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

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