Как сообщает Politeka.net, во Всемирном торговом центре Гонконга произошел крупный пожар и задымление помещений. О случившемся сообщают местные средства массовой информации, а пользователи сети постят в соцсетях кадры пожара изнутри и снаружи.

По предварительной информации никто не погиб не пострадал, однако данные еще уточняются. Судя по кадрам одного из видео, десятки людей оказались в ловушке из-за пожара, они не могут выбраться из задымленных помещений торгового центра.

🇭🇰🔥 #Breaking: Major #fire breaks out at #HongKong’s World Trade Centre on Wednesday, trapping dozens of people.

🇭🇰🔥 #突发:周三中午,#香港 #铜锣湾 世贸中心发生大火,火警现在升为三级。#火灾 pic.twitter.com/56gWSMHEeO