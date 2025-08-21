Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что украинские дроны заставляют все российских пожарников тушить их НПЗ, а также создали дефицит бензина в оккупированном Крыму, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«НПЗ. Волгограде. Очередной удар. Доложил об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На юге Волгограда из-за падения обломков, естественно, беспилотника загорелась, конечно же, всего лишь кровля НПЗ. Но кровля НПЗ полыхала так, что все пожарники сбежались. И настолько это был больной удар, что разлетелось по всей округе, а именно – на АЗС в Крыму перебои с бензином. Гауляйтер Крыма, назначенный россиянами оккупант Аксенов, заявил, что перебои есть, и вызваны они как снижением объемов производства, так и логистикой. То есть в россии больше нет бензина, а ВСУ контролируют небо и уничтожают логистику в Крыму. Браво», – комментирует Михаил Шейтельман.

А в смешной части заявления, рассказывает он, Аксенов сказал, что после окончания «сво» ряд вопросов уйдет и все вернется на прежний уровень, ситуация выровняется в связи с захождением крупных вертикально интегрированных компаний. По словам эксперта, на самом деле после окончания «сво» Крым вернется в Украину, бензин там будет, но без россиян.

А что касается крупных вертикально интегрированных компаний, отмечает он, то «Роснефть» уже попыталась зайти в Крым в буквальном смысле этого слова и потерпела поражение. Как рассказывает эксперт, железнодорожный состав с бензином шел в Крым по Югу Украины, но его встретил рой украинских дронов и уничтожил.

«И вспыхнет пламя. Так называется одна книга из серии «Голодных игр». Я думаю, что в Крыму скоро начнутся голодные игры, потому что наши дроны действительно разрушат логистику. Это уже признает гауляйтер, он же говорит, что когда закончится «сво», заживем по-человечески, а сейчас будем жить в дерьме», – заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что Трамп не собирается добивать россию, напротив.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, возможны ли новые гарантии безопасности после провала меморандума Будапештского.