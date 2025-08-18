Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что россия сознательно атаковала нефтебазу в Украине, это сигнал Азербайджану и всему Закавказью, что пути теряют влияние, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это уже не в первый раз и, думаю, далеко не случайно. путин абсолютно сознательно делает это как месть Азербайджану за происходящее. За то, что Азербайджан не отказался от иска против россии по поводу азербайджанского самолета, сбитому российской ракетой ПВО в конце 2024 года. Хочу напомнить так же о тех репрессиях и тех притеснениях, которые испытывает азербайджанская община в россии», – утверждает Александр Мусиенко.

А еще больше путин беспокоится из-за того, подчеркивает эксперт, что он потерял влияние на Закавказье, что он не влияет уже на события ни в Ереване, ни в Баку. К сожалению, констатирует он, пока путин еще влияет в Тбилиси, но надеемся, что грузинский народ даст отпор российским приспешникам, потому что свобода и воля намного дороже денежных знаков, за которые их может покупать путин.

«Армения движется на Запад, сближается с ЕС, традиционно сближается с Парижем, где сильна армянская диаспора. Азербайджан тоже идет своим путем. путин потерял рычаги влияния, его это бесит. Он беспокоится, потому что россия уже не менеджер, россия не влияет и не решает, когда воевать Азербайджану и Армении, а когда – нет», – объясняет Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, сейчас Азербайджан должен адекватно отреагировать, а именно – углублять и усиливать сотрудничество с Украиной, а также максимально дистанцироваться от россии и искоренять все возможные пророссийские влияния внутри своей страны.

