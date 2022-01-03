В новогоднюю ночь в городе Седельце прохожие нашли тело 47-летнего мужчины, который оказался гражданином Украины; сейчас местная полиция выясняет детали трагедии.

О смерти 47-летнего гражданина Украины , которого обнаружили неподалеку от арендованного жилья в городе Седельце, что в Польше, сообщило издание Gazeta Wyborcza. По данным, тело жертвы нашли прохожие, которые возвращались с новогодней вечеринки, на тротуаре и сообщили в полицию.

Как позже выяснилось, тело украинца нашли неподалеку арендованного им жилья с многочисленными ранениями головы. Об этом рассказала изданию пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.

Она отметила, что сейчас задержаны 12 иностранцев, которые арендовали комнаты в том же доме, что и погибший. Накануне Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно здесь и произошло убийство.

По словам Кристины Голобек, следствие продолжается, а все задержанные будут допрошены. Предыдущие допросы были невозможны из-за сильного алкогольного опьянения некоторых задержанных.

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