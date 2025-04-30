Политолог Алексей Якубин объяснил, что США пытаются установить мир между Украиной и россией по старым методам, когда был однополярный мир, но сейчас это не работает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Трамп действительно искренне верил, что может сдвинуть переговоры. Но в их копилку я бы отнес то, что они смогли организовать челночную дипломатию, которую мы видели. То есть эти моменты они сделали. Но США сейчас – это уже не США 80-90-х годов», – отмечает Алексей Якубин.

В свое время, вспоминает он, у США был успешный опыт мирного урегулирования, например, это те же Дейтонские соглашения по Балканам. Однако на Ближнем Востоке, подчеркивает эксперт, статус сверхдержавы не помог США заключить окончательный мир, даже несмотря на большое количество ресурсов, которые они туда инвестировали, несмотря на влияние на Израиль, Египет и другие страны.

«Но, опять же, это Штаты тогда делали в очень сильной форме, потому что в 90-х годах точно был однополярный мир, и Штаты были ключевым полюсом. А сейчас ситуация изменилась, и сейчас Штаты уже не в той кондиции на самом деле. И они пытаются действовать старыми методами, которые действовали тогда, когда была одна сверхдержава, но в новых условиях это не работает, и тогда не всегда работало», - объясняет Алексей Якубин.

Если даже взять российско-украинскую войну, рассуждает гость программы, то, казалось бы, у США есть очень много рычагов влияния на Украину, чтобы она пошла на уступки, но Трамп признает, что с Зеленским ему не так уж легко. И это, добавляет он, мы не говорим даже уже о россии, имеющей ядерное оружие, что США, очевидно, учитывают. То есть, констатирует эксперт, Трамп считал, что сможет легко посадить стороны за стол переговоров, наколдовать мирный план и все на него согласятся, но все оказалось сложнее.

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