Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию с российским КАБом, который обнаружили в 20-25 км от Полтавы, и оценил риски нового вооружения врага, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К сожалению, враг не будет стоять на месте. Постараются ли они улучшить технические и качественные показатели своего вооружения или разработать новейшие образцы? Да, россия будет стремиться к этому. У нас, кроме классической войны непосредственно на поле боя с врагом, так же идет соревнование и серьезная конкуренция за лучшие инновационные, технологические и качественные решения, которые могли бы улучшить ситуацию с вооружением. И на этом пути россия продолжает работать с авиабомбами», – констатирует Александр Мусиенко.

Как он объясняет, если КАБ долетел почти до Полтавы, то имеет дополнительный реактивный двигатель и меньшую боевую часть около 100 кг, это как 2-2,5 шахеда, если сравнивать взрывную мощность, то есть это такая бомба-ракета.

Ранее, отмечает эксперт, россия уже применяла эту разработку, в частности, несколько недель назад подобную бомбу сбили на подлете к Днепру, то есть речь идет о единичных случаях. Фактов массового производства, добавляет он, пока нет, но лучше дождаться сообщений профильных структур и разведки, прежде чем делать выводы.

«Конечно, сейчас будут работать профильные специалисты, эксперты по взрывчатке, по производству, они исследуют КАБ, в том числе на предмет того, сколько потенциально иностранных технологий и комплектующих могло быть использовано для производства этого вида вооружения. Так что можно будет проинформировать наших партнеров», – заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что Зеленскому удалось убедить Трампа не сдавать Донбасс.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, почему Трамп и путин встретятся именно в Венгрии: «Ключики до завершения войны».