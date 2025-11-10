Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что мировые игроки сейчас проводят ядерную эскалацию, чтобы добиться уступок, но, если на эти уступки никто не пойдет, будет катастрофа, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

По состоянию на ноябрь 2025 года, констатирует эксперт, мир переживает возрождение обмена ядерными страхами. Это, рассказывает он, стратегия brinkmanship – тактика в международной политике, когда стороны конфликта намеренно эскалируют, используя ядерное оружие, чтобы запугать оппонента и добиться уступок, не переходя к реальному удару.

«Классический пример – Карибский кризис 1962 года, когда СССР и США довели мир до порога ядерной войны, но в итоге отступили, чтобы избежать взаимного уничтожения. В основе этого приема лежит психология, когда стороны обмениваются страхами, подчеркивая риски эскалации через публичные заявления, учения или тест. Это не рациональный расчет, поскольку ядерная война уничтожит всех, это игра на эмоциях, случайностях и потери контроля, как в игре в курицу, где первый, кто свернет, проигрывает, но продолжение ведет к катастрофе», – объясняет Олег Стариков.

Игра в курицу, отмечает эксперт, – это метафора из теории игры, которая часто используется для описания рискованных стратегий международной политики, особенно в контексте ядерного сдерживая, ультиматумов, эскалации конфликтов. Игра, рассказывает он, моделирует ситуацию, в которой два водителя мчатся навстречу друг другу по одной дороге и должны выбрать: оба свернут – оба потеряли лицо, но остались живи, один свернет – проиграет другому, оба не свернут – катастрофа.

«В политическом контексте игра в курицу описывает ситуацию, когда два государства или коалиция эскалируют напряжение, угрожая друг другу, например, размещением войск, ультиматумами, санкциями, и надеются, что противник отступит первым, чтобы избежать катастрофы – войны, экономического краха, ядерного удар», – заключает Олег Стариков.

