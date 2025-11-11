Политолог и военнослужащий ВСУ Руслан Бизяев объяснил, что ситуация в Покровске напоминает слоенный пирог, и никто из военных точно не скажет, потому что все меняется очень быстро, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

По словам гостя программы, в Покровске ситуация очень сложная, идет борьба за коммуникации. Только вот, отмечает он, многие, кто об этом пишут, думают, что там идет сражение уровня битвы за Сталинград, боев в Познане и так далее, но это не так.

«Условно говоря, иногда на территории одного квартала с обеих сторон воюют по 10 человек. Это современная война, и она предполагает, что есть масса средств поражения, которые помогают военнослужащим выполнить свою задачу. Особенно это касается боев в городской агломерации. Во-вторых, это все как такой слоеный пирог», – объясняет Руслан Бизяев.

Так что, констатирует он, ситуация сложная и под Покровском, и под Мирноградом, но оценка этой ситуации зависит от того, кто пишет, зачем пишет и что он действительно в этом понимает. Те, кто реально воюют и находятся на местах, рассказывает эксперт, не дают общей картины, потому что они видят только свой участок конкретно, они понимают, что слева, что справа, у них все зациклено на вот этом промежутке, а Покровск и Мирноград – это гораздо более широкие понятие. Поэтому, утверждает военнослужащий, не факт, что, если на твоем участке сейчас стало хуже, то на другом не стало лучше, и ситуация вообще может поменяться через час.

«Через час, через два часа ситуация может кардинально поменяться. А у нас пишут, насколько я почитал за последние несколько суток, штампами. Водятся определенные информационные штампы, и на основе этих штампов уже идет анализ ситуации. Никакой военный не скажет вам, какая на самом деле ситуация, потому что никто этого всего не знает, никто этого не может сделать», – заключает Руслан Бизяев.

