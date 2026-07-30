Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що генерал Драпатий пройшов усі щаблі в армії, а тому вміє правильно оцінювати і в потрібний момент сказати «ні», якщо для виконання завдання немає сил, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає експерт, якщо переглянути кар'єру генерала Драпатого, то реально він пройшов усі ступені, але обіймати посаду командувача за напрямком і головнокомандувача – це зовсім різне. Також, додає він, щоб Драпатому зрозуміти в обстановку, знадобиться щонайменше місяць, адже треба заслухати командувачів, виїжджати на місця, щоб подивитися рівень підготовки, рівень командного складу корпусів, щоб зрозуміти, як вони оцінюють обстановку, як вони бачать подальший розвиток подій.

«Тому подивимося, що далі буде. Але якщо Міноборони не забезпечить усім необхідним ЗСУ, то генералу Драпатому буде важко виконати завдання, про які він доповідав президенту і які президент затвердив», – зазначає Олег Старіков.

Як він пояснює, Генштаб розробляє план операції із завдань, які поставило вище політичне керівництво, головком доповідає, що для виконання необхідне перше, друге, третє, таке-то фінансування, стільки-то сил, коштів і озброєнь, тобто держава має забезпечити армію всім необхідним.

«Генерал Драпатий пройшов усі щаблі, він не скакав по посадах. Що це означає? Це означає, що він став не лише професіоналом, а й воєначальником, який, якщо йому дається завдання, яке ЗСУ з усіма ресурсами, силами і коштами виконати не можуть, може сказати вищому політичному керівництву «ні». Ось це найголовніше завдання найвищого військового керівника», – пояснює Олег Старіков.

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