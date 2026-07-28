Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що Україна і Британія працювать у рамках стратегічного партнерства, є рішення, але треба дотискати щодо відправки військ, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як підкреслює експерт, Україна і Велика Британія мають унікальний спосіб розвитку відносин та взаємодії – це Угода про 100-річне партнерство, і цю стратегічну угоду потрібно постійно наповнювати змістом, укладаючи відповідні договори. Отож, констатує він, у рамках цієї угоди Британія передає Україні ліцензію на виробництво потужних систем РЕБ, які встановлюються на БпЛА для атак на об’єкти рф.

«Удари будуть успішнішими та ефективнішими, дрони менше наражатимуться на протидію систем РЕБ противника, це вплине на їхнє виявлення за допомогою радарів, як наслідок, це ускладнить роботу російської ППО і посилить ефективність наших атак. Передаються відповідні системи РЕБ, ліцензії на виробництво, це пришвидшить постачання до Сил оборони України. Це важливий дуже момент», – пояснює Олександр Мусієнко.

Крім того, розповідає він, новий прем’єр Британії Бернем підтвердив курс на підтримку України і готовність Лондона відправити війська у рамках багатонаціональної місії Коаліції охочих до України після припинення вогню. На жаль, констатує експерт, не вдається поки схилити партнерів до відправки військ зараз, а саме це потрібно, тому, якщо не хочете розміщувати їх на сході України, можна почати з Одеси і Львова, а далі рухатись до Вінниці, Житомира, Києва, Дніпра.

«Якщо не Лівобережжя, давайте Правобережжя, по лінії Дніпра щонайменше. Треба поступово розгортати цей контингент уже зараз. І це був би сигнал росії, сигнал путіну, що Захід тут, війська вже тут, не треба тут думати про подальшу експансію, напад на країни НАТО. Ось що дуже важливо. Після припинення вогню – це не зовсім той ефект, який нам потрібен. І, звичайно, треба продовжувати переконувати наших партнерів, що саме зараз потрібно розгортати війська», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що США мають об’єднатися з Україною у боротьбі, адже ми зриваємо допомогу Ірану з боку рф.

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