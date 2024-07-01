18 июня 2024 после полугодового молчания Телеграм-канал «Тёмный рыцарь» возобновил свою активность. По информации источников и многих СМИ, ранее его автором был народный депутат Александр Дубинский. И прекращение «вещания», вероятно, было связано с тем, что суд отправил Дубинского в СИЗО. Теперь контент канала составляет сплошной поток оскорблений и угроз в адрес Романа Кравца, который стоит за Телеграмм-каналом «Джокер».

По данным издания Детектор медиа, за «Тёмным рыцарем» стоит журналистка Светлана Крюкова.

«Тёмный рыцарь» теперь требует «вернуть канал «Джокер» владельцам». Эти требования с анонсами новых обличительных материалов о нынешнем владельце «Джокера» фактически указывают на ключевую причину информационной кампании, которую развязал против него «Тёмный рыцарь», — бывшие хозяева «Джокера» хотят вернуть себе канал. Поэтому логичным является предположение о том, что именно они стоят сейчас за «Тёмным рыцарем».

Автор расследования о Кравце, которое ранее вышло на hromadske, утверждает, что Телеграм-канал «Джокер» в 2019 году создали глава партии «Укроп» Геннадий Корбан и заместитель главного редактора пророссийского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова. А Романа Кравца они вроде бы взяли админом и помощником.

«Крюкова и Корбан, по данным наших источников, сохраняли влияние на канал до 2021 года. Постепенно Роман Кравец отстранил их от способности влиять на контент — некие наши источники, описывая эту историю, употребляли слово «рейдерство». Так Кравец стал единоличным владельцем «Джокера». В это время канал начал превращаться в рупор ОП», — говорится в статье.

Таким образом, если верить источникам hromadske, можно предположить, что именно Корбан с Крюковой могут стоять за информационной атакой на Кравца, а следовательно – и за «Тёмным рыцарем».

Воспользовавшись сервисом Wayback Machine, «Детектор медиа» нашол посты, удалённые из «Тёмного рыцаря», и на некоторых из них обнаружил аватарку Светланы Крюковой.

Скорее всего, Светлана Крюкова делала с помощью своего телефона скриншоты инстаграм-постов так называемой «девушки Романа Кравца» Ольги Осмоловской, которые затем использовались в качестве иллюстраций для публикаций на «Тёмном рыцаре». Если у человека не один аккаунт, то на экране высвечивается аватарка именно того из них, из которого заходит в Инстаграм. Именно таким образом и было запечатлено изображение Крюковой на скриншоте.

«Нет, к сожалению, это не мой канал», - заявила Светлана. На уточняющий вопрос «Детектор медиа», почему «к сожалению», журналистка ответила: «Потому что мне нравится драма «Тёмный рыцарь» ставит на место «Джокера». Это очень мелодраматично, по классике».