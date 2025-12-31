Саме у цьому форматі реалізується програма безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області можна отримати через спеціалізований центр підтримки Херсонщини, який працює в Миколаєві, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому регіоні, надає Кординаційний центр надання допомоги.

Простір створили для людей, змушених залишити власні домівки та тимчасово проживати на Миколаївщині. Тут надають допомогу переселенцям і місцевим жителям, які потребують соціального супроводу.

Центр відкритий з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 15:00. Відвідувачам доступні юридичні консультації, психологічна підтримка та видача продуктових наборів. Саме у цьому форматі реалізується програма безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області.

Для отримання послуг необхідно пройти попередню електронну реєстрацію. Такий механізм дозволяє координувати потік відвідувачів і планувати обсяги допомоги відповідно до актуальних потреб.

Окремо громадянам рекомендують підписатися на Telegram-канал «Від Херсонщини для Херсонців». Там регулярно публікують оновлення щодо графіка роботи, доступних програм і важливих оголошень.

Прийом здійснюється за адресою: місто Миколаїв, вулиця Генерала Карпенка, 46.

Роботу простору забезпечують за участі органів влади Херсонського регіону та місцевих структур. До співпраці долучені громади Лазурного, Чулаківки, Скадовська, Великої Копані та Бехтер.

Організатори зазначають, що діяльність центру спрямована на покриття базових потреб, адаптацію до нових умов та підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

