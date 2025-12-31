Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області має на меті зменшити фінансове навантаження та забезпечити стабільність.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області цього сезону стартує в межах програми підтримки домогосподарств на зимовий період 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб та покращення умов проживання літніх мешканців регіону, а організатори наголошують на оперативності надання ресурсів, щоб люди змогли завчасно підготувати житло до холодів.

Проєкт реалізують «Карітас Полтава» спільно з міжнародною католицькою організацією CRS (Catholic Relief Services). Підтримка охоплює Полтавську та Зіньківську громади. Мобільні команди працюють за графіком, тому жителям радять уважно стежити за офіційними оголошеннями.

Отримувачами допомоги визначені домогосподарства з уразливих категорій. Це особи з інвалідністю I–II групи, громадяни віком понад 60 років, люди з обмеженими можливостями від народження, одинокі батьки, вагітні жінки, матері дітей до трьох років, родини з прийомними дітьми, пацієнти із тяжкими захворюваннями та багатодітні сім’ї.

Для участі необхідно підготувати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, реквізити IBAN та документи, що підтверджують відповідний статус. Підтримка надається один раз на домогосподарство за умови відсутності аналогічних виплат від інших організацій.

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області має на меті зменшити фінансове навантаження та забезпечити стабільність побуту під час зимового періоду. Мешканцям радять заздалегідь підготувати необхідні документи, щоб отримати підтримку без затримок.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як сильно зміняться платіжки

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Полтаві: ціни різко зростуть, скільки тепер доведеться платити

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту в Полтавській області: про які важливі зміни повідомили