День Конституции в Украине 28 июня – один из основных государственных праздников, о которых нельзя забывать.

Politeka.net подобрала лучшие поздравления с Днем Конституции Украины в стихах и прозе для того, чтобы вы могли поздравить своих коллег, родных и знакомых.

Когда и как появился праздник: День Конституции Украины 28 июня

28 июня 1996 года депутаты Верховной Рады после долгих споров смогли прийти к общему мнению и принять главный закон Украины. В ту судьбоносную ночь за проект Конституции поддержали 315 парламентариев. В нем прописаны основные права, свободы, национальные символы и требования по языку. Так Украина стала современным правовым и демократическим государством.

Главный закон страны – Конституция – признает высшей ценностью человека, его жизнь, достоинство и честь ставятся превыше всего. Все нормы и законы должны подчиняться этому главному принципу. Соблюдение Конституции гарантирует суверенность и целостность нашего государства, защиту прав всех его граждан, развитие независимой и сильной Украины.

Поздравляем читателей с национальным праздником – Днем Конституции Украины!

Поздравления с Днем Конституции Украины 28 июня в стихах

Как ни странно, у этого праздника в Украине до сих пор нет особенных традиций. Конечно, ежегодно проводятся специальные мероприятия, но ничего уникального не придумали. Самое простое и важное в этот день – поздравить своих сограждан с тем, что они живут в правовом государстве. Поздравление стихами всегда оставляет приятный осадок и добавляет торжественности любому моменту. Предлагаем праздничные стихотворения для близких на русском и украинском языках.

Украина наша отмечает

День Конституции сейчас.

И я вам от души желаю,

Чтобы сбывалось все у вас!

Пусть дети в мире возрастают,

И станут гордостью страны!

Пусть Украину прославляют

Все её дочки и сыны.

***

Есть в июне знаменательная дата,

Отмечаем мы ее торжественно всегда,

Чтоб процветала Украина сегодня, а не когда-то,

Изучать законы мы должны всегда.

С прекрасным праздником Вас поздравляю,

Крепкого здоровья от души желаю,

Дай Бог Вам счастья, здоровья и добра,

Чтоб жизнь была, как полная река.

***

Когда-то Основной закон

Был в Украине учрежден.

С тех пор, про это каждый знает,

Права он граждан охраняет,

Спокойны люди быть должны –

Законом все защищены.

Тому закону, что достойно

Нам позволяет жить спокойно!



***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб доля піддавалась охоче,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину плекати –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

***

Якщо є українцем Ти,

Але подався у інші світи —

Благослови Тебе Боже,

Та мову й культуру свою зберегти

Держава Тобі допоможе.

Не зупиняйся в своїй еволюції,

З Днем тебе Конституції!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову й на свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.



Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

Красивые открытки на День Конституции Украины 28 июня

Открытка - традиционный способ поздравить человека во всех странах мира. Хорошая картинка наглядно покажет суть события, а личные пожелания можно дописать отдельно. Предлагаем праздничные картинки и открытки для друзей и близких ко Дню Конституции:

Источник фото: inlviv.in.ua

Источник фото: luhanska.land.gov.ua

Источник фото: segodnya.ua

Источник фото: hochu.ua

Источник фото: klike.net

Торжественные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

Порой лучше всего поздравить человека своими словами, без лишней лирики. Проза поможет приятно удивить коллег и знакомых. Это могут быть официальные или просто красивые поздравления. Предлагаем несколько вариантов:

Поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть идеалы демократии, которые провозглашены в основном законе, всегда воплощаются в жизнь, а стремление их соблюдать воцарится в сердце каждого гражданина нашей страны. Давайте вместе создавать процветающую европейскую Украину с уверенностью в светлом будущем.

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Cегодня - День Конституции! 14 лет назад Украина окончательно избавилась от советских правил и начала свой собственный независимый путь с новым Законом. Поздравляю с этой памятной датой, желаю, чтобы Украина из года в год вызывала в вашем сердце только гордость и уважение.

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Конституция — гарантия прав и свобод всех украинцев, суверенности и неприкосновенности границ нашей великой державы. Пусть в Украине всегда будет справедливость, а каждый гражданин начнет честно соблюдать Закон ради благополучия наших потомков.

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Поздравляю с большим украинским праздником — Днем Конституции! От всей души желаю неотъемлемых прав, гарантированных свобод, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне на просторах родной страны. Будем вместе строить демократическое гражданское общество. Слава Украине!

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С Днем Конституции Украины! В этот праздник хочу пожелать вам и всем жителям нашей страны, чтобы закон всегда помогал найти выход из сложных ситуаций и добиться успеха в любых делах. Пусть украинцам всегда будет комфортно жить и растить детей в родном государстве.

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