День Конституции в Украине 28 июня – один из основных государственных праздников, о которых нельзя забывать.
Politeka.net подобрала лучшие поздравления с Днем Конституции Украины в стихах и прозе для того, чтобы вы могли поздравить своих коллег, родных и знакомых.
Когда и как появился праздник: День Конституции Украины 28 июня
28 июня 1996 года депутаты Верховной Рады после долгих споров смогли прийти к общему мнению и принять главный закон Украины. В ту судьбоносную ночь за проект Конституции поддержали 315 парламентариев. В нем прописаны основные права, свободы, национальные символы и требования по языку. Так Украина стала современным правовым и демократическим государством.
Главный закон страны – Конституция – признает высшей ценностью человека, его жизнь, достоинство и честь ставятся превыше всего. Все нормы и законы должны подчиняться этому главному принципу. Соблюдение Конституции гарантирует суверенность и целостность нашего государства, защиту прав всех его граждан, развитие независимой и сильной Украины.
Поздравляем читателей с национальным праздником – Днем Конституции Украины!
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Поздравления с Днем Конституции Украины 28 июня в стихах
Как ни странно, у этого праздника в Украине до сих пор нет особенных традиций. Конечно, ежегодно проводятся специальные мероприятия, но ничего уникального не придумали. Самое простое и важное в этот день – поздравить своих сограждан с тем, что они живут в правовом государстве. Поздравление стихами всегда оставляет приятный осадок и добавляет торжественности любому моменту. Предлагаем праздничные стихотворения для близких на русском и украинском языках.
Украина наша отмечает
День Конституции сейчас.
И я вам от души желаю,
Чтобы сбывалось все у вас!
Пусть дети в мире возрастают,
И станут гордостью страны!
Пусть Украину прославляют
Все её дочки и сыны.
***
Есть в июне знаменательная дата,
Отмечаем мы ее торжественно всегда,
Чтоб процветала Украина сегодня, а не когда-то,
Изучать законы мы должны всегда.
С прекрасным праздником Вас поздравляю,
Крепкого здоровья от души желаю,
Дай Бог Вам счастья, здоровья и добра,
Чтоб жизнь была, как полная река.
***
Когда-то Основной закон
Был в Украине учрежден.
С тех пор, про это каждый знает,
Права он граждан охраняет,
Спокойны люди быть должны –
Законом все защищены.
Тому закону, что достойно
Нам позволяет жить спокойно!
***
У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб доля піддавалась охоче,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину плекати –
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити вам буде любо!
***
Якщо є українцем Ти,
Але подався у інші світи —
Благослови Тебе Боже,
Та мову й культуру свою зберегти
Держава Тобі допоможе.
Не зупиняйся в своїй еволюції,
З Днем тебе Конституції!
***
Я – українець. Є у мене право
На рідну мову й на свою державу,
На гордий прапор золотисто-синій,
На щастя жити у такій країні.
Я – українець. І моє це право
Любити землю горду й величаву,
Та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!
Красивые открытки на День Конституции Украины 28 июня
Открытка - традиционный способ поздравить человека во всех странах мира. Хорошая картинка наглядно покажет суть события, а личные пожелания можно дописать отдельно. Предлагаем праздничные картинки и открытки для друзей и близких ко Дню Конституции:
Источник фото: inlviv.in.ua
Источник фото: luhanska.land.gov.ua
Источник фото: segodnya.ua
Источник фото: hochu.ua
Источник фото: klike.net
Торжественные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе
Порой лучше всего поздравить человека своими словами, без лишней лирики. Проза поможет приятно удивить коллег и знакомых. Это могут быть официальные или просто красивые поздравления. Предлагаем несколько вариантов:
Поздравляю вас с Днем Конституции Украины! Пусть идеалы демократии, которые провозглашены в основном законе, всегда воплощаются в жизнь, а стремление их соблюдать воцарится в сердце каждого гражданина нашей страны. Давайте вместе создавать процветающую европейскую Украину с уверенностью в светлом будущем.
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Cегодня - День Конституции! 14 лет назад Украина окончательно избавилась от советских правил и начала свой собственный независимый путь с новым Законом. Поздравляю с этой памятной датой, желаю, чтобы Украина из года в год вызывала в вашем сердце только гордость и уважение.
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Конституция — гарантия прав и свобод всех украинцев, суверенности и неприкосновенности границ нашей великой державы. Пусть в Украине всегда будет справедливость, а каждый гражданин начнет честно соблюдать Закон ради благополучия наших потомков.
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Поздравляю с большим украинским праздником — Днем Конституции! От всей души желаю неотъемлемых прав, гарантированных свобод, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне на просторах родной страны. Будем вместе строить демократическое гражданское общество. Слава Украине!
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С Днем Конституции Украины! В этот праздник хочу пожелать вам и всем жителям нашей страны, чтобы закон всегда помогал найти выход из сложных ситуаций и добиться успеха в любых делах. Пусть украинцам всегда будет комфортно жить и растить детей в родном государстве.
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