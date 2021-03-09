Специалист в области права Андрей Вигиринский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что любой провал власти украинцы будут ассоциировать с президентом Украины

Он рассказал, что согласно рейтингам узнаваемости за май 2020 года, когда Денис Шмыгаль уже 2 месяца находился на должности премьер-министра Украины, его не узнавали 46% украинцев. А в январе 2021 года его не узнавали 36-38% граждан.

«И это говорит о том, кто у нас возглавляет исполнительную власть. Человек за год фактически своего пребывания не стал субъектом для граждан этой страны», - говорит эксперт.

По его мнению, Зеленский должен для себя понять эти цифры.

«Если уровень доверия к Шмыгалю на момент назначения, статистика говорит, 14%, а сейчас 11% – это ерунда. А вот уровень недоверия к нему только возрос – с 36% до 50%. Все провалы этого правительства и этого парламента – на Владимире Александровиче», - заявляет Вигиринский.

Он считает, что президент задумывается о втором сроке только благодаря своему окружению.

«Если твое окружение тебя убеждает в том, что только президентская республика является правильной для этой страны, нужны, соответственно, конституционные изменения, к чему его подводят к 30-летию нашей страны… То ты в целом, находясь в сосуде, в котором тебя обволакивают именно такими мыслями, можешь прийти к выводу, что на самом деле ты пока не видишь того, кто может продолжить твой славный путь строительства этой страны», - сказал эксперт.

«Когда у него (президента, - ред.) захотят реализоваться эти планы на очередной срок – он должен понимать, что либо к тому моменту страна должна быть минимум с 20% ВВП и граждане страны получать среднюю зарплату не 12 тысяч, а 24-25, и курс остаться плюс-минус тот же. Для того, чтобы они экономический эффект почувствовали и сказали: «Да, мы не зря закрыли глаза на кое-какие злоупотребления, кое-какие шероховатости, но мы стали жить лучше и готовы проголосовать второй раз». Либо ему надо задумываться над тем, что второй срок важно, надо, хочу, буду переизбираться, но ответственность и минусы, наверное, должны уйти немного не на 40% также неузнаваемому Шмыгалю, а человеку более узнаваемому, который возьмет на себя часть ответственности», - подытожил он.

Ранее Politeka сообщала, что Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун.

Также Politeka сообщала, что Чорновил посоветовал власти «почистить скелеты в шкафу».