Співачка Санта Дімопулос поділилася враженнями після повернення на "Танці з зірками" і ефектного виступу з Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром.

Як відомо, Санта стала переможницею минулого сезону "Танців". У недавньому епізоді співачка повернулася на проект, щоб виступити на паркеті з півфіналістами Ольгою Харлан і Дмитром Дікусаром. Разом вони виконали вальс в» вампірських " образах.

Як пише Politeka.net, Дімопулос поділилася в Instagram кадрами з виступу, а також своїми роздумами про участь у проекті.

"У великому спорті, про який я знаю не з чуток, є таке поняття "дійти на вольовому". Це коли ти вже не розумієш, наскільки ти близький до фіналу, не розумієш, як близько твої суперники, та й не ясно вже - дихаєш ти чи ні... просто потрібно дійти", - розповіла співачка.

Вона зазначила, що під час виступу хотіла допомогти своїм партнерам відкрити друге дихання, адже ближче до фіналу проекту вони вже явно почали втомлюватися.

"У процесі репетиції було помітно, наскільки хлопцям складно, як вони вже багато віддали і як важко їм зараз, біля фіналу", - зізналася Дімопулос.

Вона заявила, що хоче підтримати людей, які в даний момент знаходяться в кроці від фінішу, адже дійти до нього в своєму роді вже перемога.

Нагадаємо, українцям напередодні фіналу показали, що відбувалося за лаштунками "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Ольга Харлан за крок від перемоги на "Танцях з зірками" поділилася одкровенням про Дікусара.

Також Politeka писала, що Дікусар після виступу з Харлан і Дімопулос зробив несподівану заяву.