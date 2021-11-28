Телеведущая "Орла и решки" и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – редко делится семейными фото, но недавно решила сделать исключение.
Как сообщает Politeka.net, 45-летняя Жанна Бадоева поделилась редкими семейными кадрами в своем блоге Instagram.
Звезда много путешествует, ее блог полон снимков из разных городов и стран. В этот раз она впервые за долгое время показала не очередную поездку, а своих детей.
У Жанны есть сын Борис от первого брака и дочь Лолита от режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, который был ее вторым мужем.
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Жанна прогулялась вместе с 16-летней Лолитой, которая заметно подросла и похорошела. Девочка крепко обнимала маму. Обе смеялись и выглядели счастливыми. Красота явно передается по наследству. На втором фото девочка немножко младше и телеведущая предложила угадать, с какой разницей были сделаны фото.
"Как же быстро растут наши дети... Мой уже взрослый подросток Ло!)) Между первым и вторым снимками разница в... Как вы думаете во сколько лет?", - написала Жанна Бадоева.
Напомним, звезда "Орла и решки" оказалась в ловушке из-за коронавируса.
Как сообщала Politeka, Бадоев полностью разделся ради эффектного фото.
Также Politeka писала, что Жанна Бадоева рассказала правду о своей фигуре.